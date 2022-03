Finanziate la ciclovia culturale e nuove opere a Iseo e Desenzano

sabato, 5 marzo 2022

Brescia – Nel piano Lombardia sono stati stanziati per la provincia di Brescia 150.885.663 euro, tra cui opere importante in Alta Valle Camonica, a Ponte di Legno e Passo Tonale. Ora sono stati inseriti nuovi finanziamenti pari a 4.683.581 euro. Interventi totali: 98; nuovi interventi: 12. Interventi per i quali sono state incrementate le risorse: 1

LE NUOVE OPERE FINANZIATE IN PROVINCIA DI BRESCIA 05

Rifacimento del ponte che attraversa il Vaso Fiume e realizzazione di un percorso ciclopedonale a raso con annessa asfaltatura di un tratto di strada ad esso funzionale Comune di Dello 73.000 euro;

Realizzazione rotatoria nel comune di Desenzano del Garda sull’intersezione Via Rimembranze – Viale Monte Corno

Comune di Desenzano del Garda 260.000 euro;

Realizzazione di una rotonda stradale sul territorio comunale a regolazione del traffico viario tra via Sottostrada e via don Angelo Questa, con collegamento alla SS 45/bis Comune di Vobarno 140.000 euro;

Realizzazione rotatoria via Meli Comune di Carpenedolo 150.000 euro;

Interventi riguardanti la Strada Provinciale 38 “Bettolino – Dello – Manerbio” per la Ciclabile Longhena – Dello in

Comune di Longhena Comune di Longhena 280.000 euro;

Completamento pista ciclopedonale Comune di Castegnato 130.000 euro;

Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali Comune di Padenghe sul Garda 200.000 euro;

Manutenzione straordinaria delle piste ciclabili Comune di Nuvolera 35.581 euro;

Manutenzione straordinaria delle piste ciclabili Comune di Urago d’Oglio 65.000 euro;

Ciclovia culturale Bergamo – Brescia – tratto bresciano Provincia di Brescia 3.000.000 euro;

Manutenzione straordinaria dell’intersezione Via Roma – Via Bonomelli a Iseo -Comune di Iseo 200.000;

Manutenzione straordinaria del tratto stradale e ciclabile via Mazzini Comune di Alfianello 180.000 euro.

INTERVENTI CON IMPORTO TOTALE GIA’ INCREMENTATO NEL PIANO LOMBARDIA

Adeguamento impianti con realizzazione kit incroci, sottopasso di stazione, sistemazione banchine e pensiline (Castegnato) e potenziamento infrastrutturale connesso all’attivazione dei treni ad idrogeno

FERROVIENORD SPA (85.500.000 – 16.300.000 69.200.000).