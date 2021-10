FieraMesse Fest, la grande attrazione d’autunno a Bolzano

venerdì, 1 ottobre 2021

Bolzano – Dopo ben 650 giorni Fiera Bolzano riapre le porte al grande pubblico per far riassaporare la gioia di stare insieme. Il tutto, naturalmente, in piena sicurezza. Fino a domenica 3 ottobre va in scena, nel padiglione e nel nuovo FieraMesse H1 Eventspace, la prima FieraMesse Fest.

“Questi lunghi mesi, a partire da marzo 2020, sono stati una grande sfida per la maggior parte di noi – ma in particolar modo per i collaboratori dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Negli ultimi sei mesi i padiglioni della fiera sono stati utilizzati come centro vaccinale ed è stata un’occasione per constatare in prima persona il loro grande impegno: da marzo a settembre sono state infatti iniettate ben 216.000 dosi di vaccino. Per questo motivo, vorremmo dedicare la FieraMesse Fest in particolare a coloro che hanno compiuto imprese in alcuni casi quasi sovrumane durante questo difficile periodo, vale a dire gli infermieri e i medici dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Attraverso l’azione “Grazie mille”, con la quale – grazie alla collaborazione con Birra Forst – doniamo un buono per una Weißwurst, un Bretzel e una bevanda a 1.000 collaboratori dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, vogliamo dare come fiera un piccolo segno di gratitudine”, spiega il direttore di Fiera Bolzano Thomas Mur (nella foto sopra).

Alla prima FieraMesse Fest l’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito. Con un ticket online è possibile viaggiare gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige; per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

#FieraSicura: per accedere è necessario indossare la mascherina, essere in possesso di Green Pass valido e di un documento d’identità. Possibilità di eseguire un test rapido in loco fino alle 17.

Programma dettagliato & ticket gratuito: www.fieramesse.com/fieramesse-fest

FieraMesse Fest 2021: 3 giorni | 20 appuntamenti | 40 ore di show