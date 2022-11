Fiera Bolzano, grande attesa per Interpoma: il programma

lunedì, 14 novembre 2022

Bolzano – Grande appuntamento a Fiera Bolzano con il ritorno di Interpoma in programma dal 17 al 19 novembre. Interpoma è l’unica fiera internazionale dedicata al mondo della mela (foto © Marco Parisi eventi delle precedenti edizioni).

Interpoma 2022: 3 giorni – 25 anni di competenza – 490 aziende leader – 20.000 esperti da 70 Paesi

Da giovedì 17 fino a sabato 19 novembre 9-18

Programma eventi

Interpoma è l’unico evento al mondo dedicato esclusivamente alla mela. Punto d’incontro per l’economia, ma anche per numerosissimi esperti, che offrono ispirazione a tutti i professionisti del settore internazionale della mela

The Interpoma Variety Garden

La mostra di Interpoma con “managed varieties” da tutto il mondo. Per la prima volta nella storia, Interpoma ospiterà una mostra internazionale di managed varieties, “The Interpoma Variety Garden”. Il giardino ospiterà oltre 55 varietà provenienti da tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, dalla Francia all’Italia, all’Alto Adige e al Trentino, e sarà un’esposizione colorata di queste varietà esclusive e i relativi confezionamenti. L’esposizione si terrà presso il nuovissimo FieraMesse H1 Eventspace durante la prossima edizione di Interpoma dal 17 al 19 novembre 2022.

Interpoma Congress 2022 Day 1

17 novembre – 9- 12

MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto-Adige

Giornata dedicata all’industria delle mele negli Stati Uniti. In lingua inglese con traduzione simultanea.

INGLESE INTERPOMA CONGRESS

Die Zukunft der Bewässerung in Südtirol

17 novembre 13:30 — 17:30

Sala Tribulaun

Workshop in Zusammenarbeit mit Sustainapple. Principalmente in lingua tedesca.

Interpoma Congress 2022 Day 2

18 novembre 9-12

MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto-Adige

Giornata dedicata ai robot da raccolta. In lingua inglese con traduzione simultanea.

Interpoma Tour 1 – Don’t panic…it’s organic! Produzione e strategie nel mercato biologico

Società Agricola Cooperativa Biosüdtirol (VOG) a Lana & Società agricola Bio in Burgraviato. In lingua inglese

Organizzato da: Interpoma & Centro di Consulenza per la Fruttiviticoltura dell’ Alto Adige

17 e 18 novembre 8:30-12 Valle dell’Adige

Interpoma Business Match – Un esclusivo evento di brokeraggio online per il mondo internazionale della mela!

Organizzato da: Camera di Commercio di Bolzano & EEN Enterprise Europe Network

17 e 18 novembre 9- 18.