Festa di San Michele Arcangelo, le cerimonie della Polizia di Stato in Valtellina e Bolzano

mercoledì, 28 settembre 2022

Sondrio – Ricorrenza della festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato in tutte le città. San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato, il 29 settembre 1949, da Papa Pio XII, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore. Infatti l’Arcangelo è definito difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male ed è quindi rappresentato nell’iconografia orientale ed occidentale come un combattente che impugna la spada o la lancia e che schiaccia il dragone, simbolo di Satana, sconfitto nell’ultima battaglia, sotto i suoi piedi.

Così come i poliziotti sono chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini, a favore dei quali orientano il loro servizio, che trova espressione e sintesi nel motto “Sub lege libertas”.

A questo impegno costante la Polizia di Stato unisce anche la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica simboleggiata, nel suo stemma araldico, dalla doppia fiaccola incrociata.

In Valtellina – Domani – giovedì 29 settembre ricorre la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Quest’anno la Questura di Sondrio ha organizzato una cerimonia religiosa che si inserisce nella giornata di celebrazioni per la Giornata dell’Apparizione della Madonna di Tirano. La Santa Messa sarà celebrata da S. Eminenza il Cardinale Oscar Cantoni e verrà concelebrata dal Cappellano della Polizia di Stato Don Andrea Lotterio, con inizio alle 11, presso il Santuario della Madonna di Tirano. La cerimonia sarà l’occasione per esporre un’opera raffigurante l’immagine di S. Michele Arcangelo appositamente commissionata per la ricorrenza e sarà affiancata da personale della Polizia di Stato in alta uniforme.

A Bolzano – Domani, giovedì 29 settembre, la Polizia di Stato di Bolzano celebrerà il proprio patrono e protettore, San Michele Arcangelo, con varie iniziative. In mattinata, alle ore 10.30, nella Chiesa dei Domenicani, il Vescovo, Monsignor Ivo Muser, officerà una Santa Messa, alla presenza del Questore di Bolzano Giancarlo Pallini, del Commissario del Governo Vito Cusumano e di altre autorità civili e militari locali nonché di rappresentanti del personale della Questura, dei Commissariati di P.S. e delle altre Specialità della Polizia di Stato presenti in Provincia, Stradale, Ferroviaria, Postale, Autocentro e Telecomunicazioni.

Al termine del rito, presso l’aula magna intitolata al Beato Giovanni Palatucci, il Commissario del Governo ed il Questore consegneranno alcuni riconoscimenti agli operatori che si sono particolarmente distinti in servizio.

Inoltre, nel pomeriggio sarà possibile visitare la Sala Storica della Questura, dove sono esposte uniformi, motociclette, documenti d’epoca e cimeli vari.