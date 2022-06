Festa della Repubblica, messaggio forte da Trento: “Lavorare per la pace”

giovedì, 2 giugno 2022

Trento – Festa della Repubblica, in piazza Duomo a Trento, preceduta da una esibizione del Corpo Musicale “Città di Trento”, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, rappresentanza dei reparti dell’Esercito, delle forze di Polizia, del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento. Tra gli interventi ufficiali quelli del Commissario del Governo, Gianfranco Bernabei, del sindaco Franco Ianeselli e del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti (nella foto).

“I Trentini hanno ben presente i valori che hanno ispirato nell’immediato dopoguerra il processo di costruzione della nostra Repubblica. È grazie a questi valori che la nostra comunità ha saputo affrontare le tante difficoltà che sono sopraggiunte, da ultimo la calamità Vaia e la lunga emergenza Covid”, con queste parole il presidente della Provinci, Maurizio Fugatti, è intervenuto in piazza Duomo a Trento alla cerimonia per celebrare la Festa della Repubblica italiana, alla presenza di numerose autorità in rappresentanza dello stato e delle istituzioni locali.

“76 anni fa – ha ricordato Fugatti – anche i Trentini scelsero i valori della libertà e della democrazia, contribuendo a quel processo che avrebbe poi portato a riconoscere la “specialità” della nostra Regione. Dobbiamo essere grati di ciò che abbiamo, in virtù del sacrificio e dell’impegno di quelle generazioni e di un grande statista quale fu Alcide De Gasperi. E dobbiamo saper conservare questi valori”.

Valori che hanno consentito al Trentino di far fronte a gravi emergenze e di affrontare con determinazione e solidarietà scenari incerti, come quelli disegnati dal conflitto attualmente in corso in Europa.

Richiamando le parole di Papa Francesco, Fugatti ha detto che le istituzioni devono continuare a lavorare per la ricerca della pace, tenendo bene impresso l’esempio di chi molti anni fa ha affrontato il conflitto mondiale e le fatiche della ricostruzione. Un pensiero di gratitudine è stato rivolto a quanti hanno dimostrato di tenere duro, a cominciare dalla componente sanitaria che ha affrontato la difficile prova della pandemia, ma anche la protezione civile e tutte le forze dell’ordine.

Un saluto speciale, infine, il presidente lo ha voluto riservare al questore Alberto Francini che tra poco concluderà il suo servizio per raggiunti limiti di età.

Nel pomeriggio, alle 18, presso la Loggia del Romanino del Castello del Buonconsiglio, il Commissario del Governo, Gianfranco Bernabei, consegnerà – alla presenza delle massime Autorità regionali e provinciali, Civili e Militari e dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti – le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica con Decreti del 2 giugno 2021 e 27 dicembre 2021 a 26 cittadini trentini e tre benemerenze.

UFFICIALI

1. BACILIERI GIORGIO (già capo gabinetto Questura di Trento)

CAVALIERI

2. BINELLI Raffaele (Segretario Comune Pinzolo) (Giustino)

3. BRIDI Lorena (Commercialista, volontariato) (Trento)

4. CONTINI Capitano Giovanni (Esercito) (Trento)

5. DE SALVO Brig.C. Roberto (Carabinieri) (Terre d’Adige)

6. DONDIO CAGOL Antonio (Questura) (Trento)

7. GRANIERI Maresciallo Giovanni (Carabinieri) (Borgo Chiese)

8. GUITTO Carmela (Questura) (Trento)

9. MAZZETTI Chiara (Dirigente Medico) (Trento)

10. RECCHIA Mara (Questura) (Trento)

11. SCHIRALLI Anna (Dirigente Questura) (Lavis)

12. SODANO Tenente Colonnello Francesco (GdF) (Trento)

13. STANCO Maggiore Nunzio (Carabinieri) (Cles)

14. STEFANI Roberto (volontariato) (Arco)

15. TRENTIN App. Sc. Massimiliano (GdF) (Telve di Sopra)

16. ZITO Ferdinando (Questura) (Rovereto)

COMMENDATORE

17. CLAMER Professor Giulio (Dirigente scolastico a riposo) (Cavedago)

UFFICIALE

18. VISINTAINER Aldo (Artigiano, volontariato) (Altavalle)

CAVALIERI

19. CIOFFI Maria Grazia (Volontariato ANFFAS) (Trento)

20. CONCI Dott. Tomaso (Odontoiatra – volontariato) (Trento)

21. FALCERI Giovanni (Presidente di A.FA.MUT) (Mori)

22. FARULO Ten. Col. Paolo (Uff. Esercito) (Trento)

23. LIBARDI Fiore (Ragioniere Generale dello Stato, volontariato) (Lona Lases)

24. MORELLI Claudia (Dir. P.S. a riposo) (Stenico)

25. RANZATO Luigi (Psicoterapeuta, volontariato) (Trento)

26. TAMANINI Donatella (Funzionaria Min. Interno )(Altopiano della Vigolana)

ATTESTATI DI PUBBLICA BENEMERENZA AL VALOR CIVILE – MERITO CIVILE

27. SPEZIALI Sandro (AVIO)

28. CHIUSOLE Paolo (ISERA)

29. FERRARI Adriano (deceduto) (ISERA)