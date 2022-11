Federazione nazionale strade del vino: il trentino Antoniolli eletto vicepresidente

venerdì, 11 novembre 2022

Trento – Si è svolta, in modalità telematica, l’assemblea annuale della Federazione Nazionale Strade Vino, olio e sapori che ha visto la rielezione di Francesco Antoniolli, responsabile dell’area Nord Est, come Vice Presidente Nazionale.

“Sono davvero orgoglioso di poter ricoprire questo incarico a livello nazionale – afferma Francesco Antoniolli – ruolo di prestigio che inevitabilmente suona anche come un riconoscimento della qualità del lavoro svolto nel nostro territorio. Il Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è un progetto importante, che rappresenta il primo passo di un percorso di crescita comune, del quale beneficeremo certamente tutti. Fare rete tra soggetti che condividono gli stessi obiettivi è sicuramente la scelta migliore per essere ancora più forti ed incisivi a livello nazionale e locale”.

“La Federazione sta lavorando ad un accordo con FIPE, la federazione nazionale dei pubblici esercizi, per dare ulteriore vigore e forza alla ristorazione ed ai prodotti dei territori: si tratta di un ulteriore passo verso una maggiore diffusione e condivisione della Carta dei Valori della ristorazione di FIPE. Inoltre, la Federazione ha contribuito a far nascere e promuovere il Patto di Spello che ha l’obiettivo di creare un coordinamento unico per la promozione del patrimonio e del turismo enogastronomico italiano con l’Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e l’Unione Italiana Vini”.

Confermato Presidente Paolo Morbidoni in rappresentanza della Strada dell’Olio Dop Umbria e Coordinatore delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria.