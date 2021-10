Fauna selvatica, vertice in provincia di Sondrio dopo l’assalto dell’orso sull’Alpe Gusone

sabato, 2 ottobre 2021

Campodolcino – Il Prefetto Salvatore Pasquariello ha tenuto una riunione in videoconferenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sul tema della gestione della fauna selvatica nel territorio di questa provincia anche alla luce dei recenti assalti al bestiame, registratisi negli ultimi giorni da parte di un orso sull’Alpe Gusone, nel territorio del Comune di Campodolcino.

Alla riunione, che fa seguito a quella tenutasi il 26 luglio scorso (della quale si allega il comunicato stampa), hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, nelle persone del Questore Angelo Re, del Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri Ten. Col. Rocco Taurasi e del Col. Andrea Turco del Gruppo Carabinieri Forestale, del Cap. Guglielmo Maria Mina per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza; l’On. Silvana Snider e l’On.le Mauro Del Barba; la Consigliera regionale Simona Pedrazzi e Davide Brumana; per la Regione Lombardia presenti anche il Dirigente dell’Unità Organizzativa Faunistica Franco Claretti, il Dirigente della Direzione Generale Ambiente e Clima Filippo Dadone e l’ing. Alessandra Norcini, Dirigente Struttura Natura e Biodiversità; per la Provincia di Sondrio il Presidente Elio Moretti e il Comandante della Polizia provinciale Emanuele Pasini; per l’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna il Direttore del Dipartimento Veterinario Marco Marchetti; per Arpa Lombardia il Direttore del Dipartimento Sondrio-Lecco Fiorenzo Songini; per la Comunità Montana Alta Valtellina Umberto Clementi; per la Comunità Montana di Chiavenna il Presidente Davide Trussoni; per il Parco Nazionale dello Stelvio Alessandro Gugiatti; per il Comando della Polizia Locale di Sondrio Oscar Del Molino, per la Polizia Locale di Chiavenna Maurizio Frenquelli, la Presidente di Coldiretti Silvia Marchesini, il Direttore dell’Associazione regionale allevatori della Lombardia Gianmario Tramanzoli; per il Comitato Caccia Alta Valtellina il Presidente Mirco Doddi, il Presidente del Comprensorio alpino di caccia di Sondrio Ernesto Ceribelli; per la Confederazione Italiana Agricoltura Peppino Titone, la Dottoressa Jessica Franceschina per il Comprensorio Alpino Alta Valtellina.

Nel corso della riunione è stata nuovamente affrontata la tematica della gestione della fauna selvatica nel suo complesso e dell’interferenza con le attività antropiche presenti in questo territorio.

In considerazione della complessità e delicatezza della materia, è stato deciso, dopo ampio confronto sulle varie iniziative in corso, di allargare le successive riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ai rappresentanti del Ministero della Transizione ecologica e dell’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale, al fine di individuare le soluzioni più opportune da adottare. Le Autorità intervenute hanno assicurato che la situazione è seguita sotto tutti i punti di vista e al momento non si rilevano pericoli per le persone.