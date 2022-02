Fatti in quattro per la pace: fiaccolata a Darfo Boario Terme

domenica, 27 febbraio 2022

Darfo Boario Terme – Le parrocchie di Darfo Boario Terme e Angolo Terme organizzano questa sera la fiaccolata della Pace. In tutta la Valle Camonica, da Malegno a Breno, da Darfo ad Angolo Terme, si susseguono presidi e incontri per dire no alla guerra in Ucraina, invasa dalla Russia di Putin.

Questa sera è organizzato un momento importante a Darfo (Brescia), dal titolo; “Fatti in quattro per la Pace”. Le dodici comunità dell’Unione Pastorale di Darfo Boario Terme e Angolo Terme si riuniranno in preghiera con la fiaccolata che partirà dalla chiesa di Santa Maria di Darfo e arriverà alla chiesa della Madonna delle nevi di Boario Terme. Soste di preghiera lungo il cammino. Il ritrovo è fissato alle 20.30 presso la chiesa di Santa Maria di Darfo.