Expo Riva Schuh & Gardabags: intesa tra l’associazione indiana EPCH e Riva del Garda Fierecongressi

lunedì, 13 giugno 2022

Riva del Garda – Expo Riva Schuh & Gardabags, nuove alleanze strategiche con i principali produttori mondiali del comparto volume. In occasione della 97esima edizione della manifestazione delle calzature di volume e degli accessori in corso, nuove alleanze strategiche tra Riva del Garda Fierecongressi e delegazioni straniere, a favore dell’internazionalizzazione della fiera. Rinnovate le intese con i principali produttori mondiali di calzature, borse e accessori con le delegazioni istituzionali di India, Brasile, Indonesia e Pakistan.

A Expo Riva Schuh & Gardabags si consolida la collaborazione tra enti ed istituzioni estere che rappresentano i principali mercati produttivi di calzature e accessori, al fine di proseguire nel percorso di apertura verso nuovi mercati e dare alle aziende del settore l’opportunità di allargare i propri orizzonti commerciali. Proprio in questi giorni, nel corso dell’edizione estiva che si sta svolgendo a Riva del Garda (Trento), è stato siglato un nuovo protocollo d’intesa con l’associazione indiana EPCH – Export Promotion Council for Handicrafts, che consentirà di rafforzare la presenza e potenziare la qualità della collettiva di espositori in fiera di borse e accessori (nella foto da sinistra Roberto Pellegrini, presidente Riva del Garda Fierecongressi; Rakesh Kumar, direttore Generale EPCH – Export Promotion Council for Handicrafts e Alessandra Albarelli, direttrice Riva del Garda Fierecongressi).

Con i suoi oltre 11 mila associati, EPCH è il principale ente indiano impegnato nella promozione all’estero delle esportazioni di artigianato ed è l’organizzatore di IHGF Delhi, la principale fiera di questo settore dell’India. A spiegare l’importanza dell’agenzia nel supportare le imprese artigianali nella ricerca di nuovi mercati è stato il direttore generale Mr. Rakesh Kumar presente in fiera, il quale ha sottolineato come “per l’India la manifestazione rivana è un ottimo veicolo di promozione, che offre enormi opportunità commerciali e di crescita per l’export di prodotti indiani, perciò la partnership strategica siglata ci consente di esaltare la forza del nostro artigianato ponendoci in qualità di partner nelle prossime edizioni”.

Un accordo che apre la strada a nuovi possibili sviluppi con un mercato particolarmente strategico e che avrà seguito già nella prossima edizione di gennaio 2023, per cui è prevista la partecipazione collettiva di esportatori indiani di borse e accessori a Gardabags, organizzata da Export Promotion Council for Handicrafts. Secondo produttore a livello mondiale, l’India è tra i big player della fiera che ha visto in questa edizione una selezione di ben 95 aziende.

Si conferma dunque il DNA internazionale della manifestazione che, sempre nei giorni di fiera, ha rafforzato i rapporti con altri distretti produttivi inclusi nella Top 5 mondiale quali Indonesia, Pakistan e Brasile, paese quest’ultimo che nel primo trimestre 2022 ha raggiunto un incremento del 66% nelle esportazioni. La fiera continua inoltre a puntare sulla Cina, principali produttore globale, presente in fiera sia fisicamente sia in modalità ibrida, format su cui l’organizzazione ha puntato anche per questa edizione e che si conferma di estrema utilità per fronteggiare le limitazioni ai viaggi riscuotendo grande interesse di buyer ed espositori.

Con 40 Paesi rappresentati tra le aziende espositrici e visitatori da tutto il mondo, Expo Riva Schuh & Gardabags – organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA – è la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume.