Expo Riva Schuh & Gardabags, confermato l’appuntamento a inizio 2022

mercoledì, 8 dicembre 2021

Riva del Garda – Si avvicina la data della prossima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, che si terrà in presenza a Riva del Garda (Italia) da sabato 15 a martedì 18 gennaio 2022. Foto @Jacopo Salvi.

A poco meno di quaranta giorni dai questo imperdibile appuntamento internazionale dedicato a calzature e accessori, si preannuncia anche che la varietà di design, materiali, stili e prezzi delle collezioni presentate a gennaio sarà garantita non solo per la stagione invernale 2023, ma anche per la prossima estate, grazie alle presenza in fiera della cosiddetta “quick production” (le forniture di riassortimento rapido per la PE 2022).