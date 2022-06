Expo Riva Schuh & Gardabag, eventi della terza giornata e premiazioni

lunedì, 13 giugno 2022

Riva del Garda – Terzo terzo giorno di Expo Riva Schuh & Gardabag al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento), in programma fino a domani, martedì 14 giugno. Più di 1000 espositori provenienti da oltre 41 Paesi al mondo presentano in anteprima le loro collezioni Primavera Estate 2023.

La rassegna è unica nel suo genere e tra le più importanti al mondo, rinnova con i momenti di approfondimento e di incontro in un confronto a 360 gradi sul mondo della calzatura di volume, della pelletteria e dell’accessorio. La massiccia presenza di buyer anche d’oltreoceano ha confermato anche per questa edizione la vocazione internazionale della kermesse ormai punto di riferimento per il settore della calzatura, della pelletteria e dell’accessorio (nelle foto © Jacopo Salvi).

E ancora ci sarà spazio per il design che sarà il cuore di Kind Leather Contest, nato dalla collaborazione di Expo Riva Schuh & Gardabags con JBS Couros, azienda brasiliana leader nella produzione di pelli, Arsutoria School e Fotoshoe Magazine. Un progetto rivolto ai designer professionisti del settore che promuove i valori fondamentali di Kind Leather all’insegna della sostenibilità e legati al riciclo dei materiali e alla migliore gestione delle risorse, e che oggi vedrà il suo momento clou con la premiazione del vincitore, tra i tre finalisti in gara.

Gli eventi

Innovation Village Input: monitoraggio del comportamento online e del feedback dei clienti

Lunedì 13 giugno 2022 ore 11 – 11:50 Theatre (Hall D)

Startup Competition

Lunedì 13 giugno 2022 ore 15 – 16:30 Theatre (Hall D)

Kind Leather Contest: Awards Ceremony

Lunedì 13 giugno 2022 ore 17 – 17:30 Theatre (Hall D).