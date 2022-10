Engadina: le date di apertura, gli eventi e le novità della stagione sciistica

domenica, 9 ottobre 2022

Silvaplana – In Engadina si avvicina l’avvio della stagione sciistica. Gli impianti di risalita delle società partner Engadin St. Moritz Mountains AG, Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG apriranno presto la nuova stagione sciistica invernale 2022/23: si attende l’arrivo della neve per l’apertura autunnale dal 22 ottobre al 25 novembre ogni sabato, domenica e mercoledì.

Il 26 novembre apertura a Corviglia, Marguns e Corvatsch, mentre a ridosso delle festività natalizie ci sarà si scierà anche nella zona di Piz Nair (17 dicembre), Furtschellas, Diavolezza e Lagalb (21 dicembre).

SCI NOTTURNO

Corvatsch Snow Night

Esordio il 2 dicembre 2022.I fari si accenderanno sul percorso del Corvatsch lungo 4,2 km. Punti di ristoro e bar con musica. È la pista con l’illuminazione artificiale più lunga della Svizzera. Ogni venerdì dalle ore 19 fino a tardi. QUI LE INFO

Glüna Plaina

Le piste sulla Diavolezza – illuminate solo dal bagliore della luna e dallo scintillio della neve che riflette la luce – apriranno i loro battenti per quattro serate: 05.01.2023 – 03.02.2023 – 05.03.2023 – 04.04.2023. Condizioni meteo permettendo è un’esperienza e avventura che non ha eguali nelle Alpi. QUI LE INFO

INFO VENDITA SKIPASS

Snow-Deal

Il prezzo dello skipass è più basso per chi prenota in largo anticipo! L’Engadina e St. Moritz hanno da anni abbandonato il prezzo fisso dello skipass. Il modello di tariffazione dinamica Snow-Deal offre dei vantaggi agli sciatori, snowboarder o freestyler che prenotano in anticipo. Questo funziona nel modo seguente: a seconda della stagione, viene impostato un prezzo base al giorno. Più persone prenotano al giorno, più il prezzo aumenta. Quindi, se lo sciatore interessato prenota prima sulla piattaforma online, beneficerà di prezzi più bassi.

Inoltre, se prenota in ampio anticipo, beneficerà di ulteriori sconti.

CORVATSCH SNOWPARK

Impianti e Snowpark apriranno il 26 novembre 2022. Negli ultimi 10 anni questo Snowpark è diventato uno dei più grandi dell’arco alpino. È sinonimo di cultura del freestyle al più alto livello, ed è palcoscenico di gare nazionali e internazionali

Funicolare per fare passeggiate sulla neve su Muottas Muragl – di giorno e nelle notti di luna piena

La funicolare, che porta gli ospiti sulla piattaforma Muottas Muragl a 2456m dove si apre ai loro occhi una vista mozzafiato sul paesaggio dei laghi dell’Engadina, insieme al Romantik Hotel Muottas Muragl, apriranno il 17 dicembre. La montagna cara ad artisti e poeti, dalla quale i più coraggiosi scendono anche con lo slittino, è epicentro dell’atmosfera più romantica dell’Engadina. Oltre a una gita al ristoro per un pranzo o una cena romantica, offre anche soggiorni in “camere con vista” in albergo.

Qui si possono fare bellissime passeggiate sul manto bianco e scegliere tra percorsi sulla neve quotidianamente battuta come il Sentiero dei Filosofi – lungo 2 o 5 chilometri – o camminate con le ciaspole ai piedi, in parte anche nella neve fresca di 3,5 chilometri ; quest’ultime possono essere anche notturne nei giorni di luna piena in compagnia di una guida: info@bergsteiger-pontresina.ch

Funicolare per fare una gita sulla Diavolezza per ammirare lo scenario di ghiacciai unico al mondo

La piattaforma Diavolezza a 2978m apre il 21 dicembre 2022, insieme al Berghaus/Rifugio e il ristorante Diavolezza con un grande terrazzo, che si prestano per accogliere durante anche la stagione invernale visite di turisti provenienti da tutto il mondo. Lo scenario alpino è da favola: ghiacciai, Piz Palü e Piz Bernina con il Biancograt, ed altri. Un bagno nell’idromassaggio-jacuzzi “con vista” sul terrazzo completano l’esperienza insolita.

SCI + SOGGIORNO

Sleep + Ski

Prenotando una o più notti in Engadina, il pacchetto offre l’acquisto agevolatissimo durante tutta la stagione invernale 2022/23 di uno skipass a soli 45 Chf (45 Euro) al giorno per l’intera durata del soggiorno (il numero di notti equivale al numero di giornate di sci). Gli appassionati non solo soggiornano in un hotel, appartamento per vacanze, alloggio per gruppi o campeggio, ma possono sciare su tutte e quattro le aree sciistiche della regione: Corviglia-Marguns-PizNair, Corvatsch-Furtschellas, Diavolezza e Lagalb. Lo skipass è valido anche per le gite diurne o serali a Muottas Muragl e l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alta Engadina. Aderiscono a quest’offerta tutte le strutture alberghiere delle società: l’All in One Hotel + Hostel Innlodge a Celerina, il Romantik Hotel Muottas Muragl su Muottas Muragl e il Berghaus/Rifugio Diavolezza sulla Diavolezza.

Snow + Gourmet

Pacchetto offerta del Romantik Hotel Muottas Muragl in quota a 2456m su Muottas Muragl. Per gli amanti del gusto questo pacchetto di „full immersion di lusso“ in Engadina è prenotabile con inclusi il romantico Mountain

Dining a 2456m e tante esperienze insolite, sulle montagne e in valle, validi per l’intera stagione invernale 2022/23.

In dettaglio offre 5 pernottamenti in una camera doppia con colazion, merenda pomeridiana con caffè e thè e torte, oltre alla cena a 4 portate al ristorante panoramico. Inoltre un pranzo gourmet di 3 portate con aperitivo al White Marmot Restaurant + Bar Corviglia su Corviglia. Infine ancora queste favolose esperienze nella valle: un giro in carrozza nella Val Roseg, un ingresso ai fantastici bagni minerali, allo SPA Mineralbad di Samedan, una ciaspolata sui sentieri delimitati su Muottas Muragl e, per i più coraggiosi, anche una slittata sulla veloce pista per slittini. Se infine l’ospite desidera anche sciare, può sempre aggiungere uno skipass a 45 Chf (45 Euro) per persona al giorno.

Family Ski Special

Nell’All in One Hotel + Hostel Innlodge nel paese Celerina, a 2 chilometri da St. Moritz Il pacchetto garantisce 5 giorni di puro divertimento sulle piste per tutta la famiglia. Durante la durata del soggiorno in questa struttura semplice, ma nuova ed efficientissima in stile lodge americano, la famiglia alloggerà insieme in uno Studio M che è una maisonette arredata in modo pratico ma elegante, con angolo cottura. Nell’offerta prenotabile secondo disponibilità durante tutta la stagione invernale 2022/23 sono inclusi nel prezzo gli skipass di 5 giorni validi per tutta l’Engadina per due adulti e due bambini, insieme a un buono di 50 Chf (50 Euro) a persona riscattabile in uno dei tantissimi ristoranti del gruppo Engadin St. Moritz Mountains, dislocate sulle varie montagne in quota. Extra sono invece richiedibili lezioni di sci/snowboard e il noleggio di tutta l’attrezzatura.

Midweek Ski Special

Nell’ All in One Hotel + Hostel Innlodge nel paese Celerina, a 2 chilometri da St. Moritz. Il pacchetto include 3 pernottamenti in una camera doppia con ricca colazione e 3 giorni di skipass valido in tutta la regione sciistica per due persone, Inoltre un buono di 50 Chf (50 Euro) a persona, riscattabile in uno dei tanti ristoranti del gruppo Engadin St. Moritz Mountains sulle varie montagne in quota. L’offerta è prenotabile secondo disponibilità durante tutta la stagione invernale 2022/23 con arrivo la domenica o il lunedì. Gratis sono anche il parcheggio, il WIFI e l’utilizzo di uno skibus per raggiungere la vicinissima stazione a valle.

Midweek Snow Special

Nel Berghaus/Rifugio Diavolezza a 2978m – per comitive di amici in camere multiple 4 pernottamenti con colazione e 3 cene di 4 portate, Inoltre 1 cena a base di fonduta di formaggio, 1 idromassaggio-jacuzzi a 29 Chf (29 Euro) all’ora/a persona con prenotazione extra da richiedere, 4 skipass giornalieri per l’intera regione sciistica, trasporto in funivia e parcheggio gratuito presso la stazione a valle. Il pacchetto parte da 500 Chf (500 Euro) a persona in una sistemazione da 16 persone ed è prenotabile da domenica a giovedì o lunedì a venerdì. Validità dal 2 gennaio al 7 maggio 2023.

Powder Days

Al Berghaus/Rifugio Diavolezza a 2978m – per comitive di amici in camere multiple 2 pernottamenti con colazione, trasporto in funivia, 1 cena di 4 portate, 1 cena a base di fonduta di formaggio, 2 skipass giornalieri per

l’intera regione sciistica, parcheggio gratuito presso la stazione a valle. Il prezzo del pacchetto parte da 260 Chf (260 Euro) a persona in una sistemazione da 16 persone. Validità dal 2 gennaio al 7 maggio 2023.

EVENTI COPPA DEL MONDO

Audi Fis Ski World Cup St. Moritz

Ogni anno a St. Moritz su Corviglia si svolge l’Audi FIS Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le gare sono diventate un appuntamento classico nel calendario agonistico femminile e si svolgeranno quest’anno dal 16 al 18 dicembre 2022. Per assistere alle gare e l’acquisto di biglietti – il cui prezzo parte da 26,20 Chf (circa 27 Euro) a persona – bisogna prenotare online

Fis Freeski & Snowboard World Cup

Il FIS Freeski & Snowboard World Cup avrà luogo al Corvatsch presso lo Snowpark Corvatsch dal 23 al 26 marzo 2023. Si tratta del Top Level Contest di Freeski & Snowboard Final World Cup Slopestyle Men & Ladies.