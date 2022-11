Eliminazione barriere architettoniche: contributi ai Comuni della Valle Camonica

domenica, 27 novembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Piano di eliminazione delle barriere architettoniche per i Comuni con meno di 5mila abitanti, in Valle Camonica la Provincia di Brescia ha stanziato 28.200 euro per l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica (Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d’Oglio, Incudine e Monno), 5mila euro per i Comuni di Borno e Braone e 3.900 euro al Comune di Paspardo. Complessivamente il Broletto ha stanziato 92.897 euro per 15 Comuni bresciani.

Una recente indagine condotta dalla Provincia di Brescia ha evidenziato la scarsità, nei Comuni bresciani, di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) elaborati e attuati. Le leggi 41/86 e la L. 104/92 hanno infatti introdotto l’obbligo, per i Comuni fino a 5mila abitanti, di dotarsi di un PEBA, senza fornire indicazioni utili per la sua redazione e per i suoi contenuti, prevedendo sanzioni per gli Enti inadempienti. Regione Lombardia è diventata allora ente coordinatore, dettando Linee guida per la predisposizione dei Piani e avviando finanziamenti ad hoc per i Comuni lombardi.

A gennaio 2022 la Provincia di Brescia ha emesso un bando di finanziamento, rivolto ai Comuni bresciani entro le 5mila unità al 31 dicembre 2019, per la realizzazione dei PEBA. Tramite i finanziamenti di Regione, che ammontavano a 115mila euro totali, sono stati inizialmente finanziati 22 Comuni a fronte di 37 domande pervenute. Grazie alla variazione di bilancio approvata durante l’ultimo Consiglio Provinciale, è stato possibile finanziare le domande dei Comuni che, seppur ritenute ammissibili dagli uffici provinciali, non erano rientrati nella graduatoria coperta dai fondi di Regione Lombardia.

“La Provincia di Brescia ha fortemente voluto trovare le risorse necessarie per finanziare tutti i Comuni che hanno presentato domanda – ha dichiarato il Consigliere delegato Filippo Ferrari – dato che i PEBA sono uno strumento fondamentale per pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici. Potersi spostare senza incappare in ostacoli e impedimenti è un diritto di ogni cittadino, per questo sono molto contento che tutti i Comuni richiedenti, grazie a fondi provinciali, abbiano ottenuto il finanziamento.”

Il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 5.000 euro. I Comuni con popolazione fino a 5.000 residenti hanno potuto presentare domanda anche in forma aggregata per la redazione di un PEBA sovracomunale.

L’importo totale messo a disposizione dalla Provincia di Brescia con fondi propri ammonta a 92.876 euro, a copertura delle domande pervenute dai Comuni di seguito elencati:

ENTE – IMPORTO PROGETTO – IMPORTO FINANZIATO

COMUNE DI BARGHE – 9.212,80 euro – 4.606,40 euro

COMUNE DI BRAONE – 10.000 euro – 5.000 euro

COMUNE DI BIONE – 9.212,80 euro – 4.606,40 euro

COMUNE DI VESTONE – 10.012,80 euro – 5.000 euro

COMUNE DI SALE MARASINO – 12.053,60 euro – 5.000 euro

COMUNE DI MONTE ISOLA – 7.612,80 euro – 3.806,40 euro

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA – 9.212,80 euro – 4.606,40 euro

COMUNE DI PAITONE – 10.000,00 euro – 5.000 euro

COMUNE DI CELLATICA – 10.000 euro – 5.000 euro

UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE CAMONICA (Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d’Oglio, Incudine, Monno) – 62.500 euro – 28.200 euro

COMUNE DI CIGOLE – 6.344 euro – 3.172 euro

COMUNE DI PASPARDO – 7.800 euro – 3.900 euro

COMUNE DI BORNO – 10.000 euro – 5.000 euro

COMUNE DI GAMBARA – 11.300 euro – 5.000 euro

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI – 10.150,40 euro – 5.000 euro.