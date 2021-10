Elezioni Comunali, i candidati in Valtellina: a Bormio e Livigno la lotta è solo contro il quorum. Appello di Confartigianato

venerdì, 1 ottobre 2021

Bormio – Il Presidente della Sezione di Bormio di Confartigianato Imprese Sondrio Fulvio Sosio ha rivolto un invito ad andare a votare agli artigiani e agli imprenditori di Bormio e Livigno. L’obiettivo è raggiungere il quorum del 40% per evitare lo spettro di un commissariamento in una fase delicata come quella pre-olimpica e in vista della prossima delicatissima stagione invernale che dovrà fare i conti ancora una volta con i danni del lockdown.

“I cittadini elettori di Bormio e di Livigno sono chiamati al voto il 3 e il 4 ottobre prossimi. Lo sappiamo bene tutti, il voto è un diritto e un dovere ma è anche un onore. Ogni elettore dovrebbe vivere questo momento come un impegno ed una responsabilità verso se stesso e verso la propria comunità. Non raggiungere il quorum significherebbe avere un anno di ordinaria amministrazione in una fase delicata e importante per Bormio e per Livigno. Occorre scongiurare il rischio di non superare il quorum ed è per questo che mi permetto di rivolgere a tutti Voi un invito a riflettere. Per gli artigiani e per gli imprenditori che vivono e lavorano sul territorio così come per le loro Associazioni è importante avere come interlocutrice un’Amministrazione Comunale eletta dai cittadini e nel pieno dei propri poteri. Nei prossimi anni Bormio e Livigno sono chiamate a nuove e importanti sfide per il proprio futuro (non solo ma in primis, le Olimpiadi Invernali). L’invito a recarsi alle urne e a superare il quorum non è un favore fatto a qualcuno ma risponde all’interesse della comunità e dei cittadini”. Questo in sintesi il contenuto del messaggio espresso da Fulvio Sosio ai colleghi di Bormio e Livigno.

I CANDIDATI IN PROVINCIA DI SONDRIO

Non solo Livigno e Bormio, altri quattro Comuni della provincia di Sondrio avranno liste uniche nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre. Il quorum, abbassato al 40%, agevola le operazioni ma la sfiducia generale nella politica non allontana definitivamente lo spettro del commissariamento in caso di mancato raggiungimento della soglia. Inoltre la lista unica che dovrà in ogni caso raccogliere la preferenza di almeno metà dei votanti.

A Livigno candidato sindaco è Remo Galli, vice dell’attuale sindaco Damiano Bormolini, al secondo mandato. Silvia Cavazzi è invece l’aspirante primo cittadino di Bormio. A Villa di Tirano si ricandida il sindaco uscente Franco Marantelli Colombin. Puntano alla riconferma anche Antonio Cazzaniga, Giacomo Bonetti e Diego Rava, che guidano la propria lista unica a Dazio, Mantello e Rasura. Sfide aperte invece ad Ardenno (Laura Bonat e Fabio Scenini candidati), Mello (Graziano Pellegatta e Marco Scamoni) e Villa di Chiavenna (Massimiliano Tam, Umberto Larizza e Giuseppe Pedrini).