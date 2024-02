Elezioni comunali a Lona Lases, Borgo Chiese e Fiavé

venerdì, 23 febbraio 2024

Lona Lases (Trento) – Domenica 25 febbraio si vota in tre Comuni del Trentino: Lona Lases, Borgo Chiese e Fiavè. Nei primi due Comuni c’è un solo candidato, due invece a Fiavé.

Il test più atteso è Lona Lases, che arriva da due commissariamenti e tre turni di elezioni senza candidati o per mancanza del quorum. Domenica 25 febbraio ci sarà una lista unica “Lona Lases Bene Comune”, a sostegno del candidato sindaco Antonio Giacomelli, avvocato.

Intesa a Borgo Chiese il candidato sindaco è Renato Sartori (Intesa comune Borgo Chiese), a Fiavé si sfidano due candidati sindaci Luca Calvetti (Fiavé Futura) e Beniamino Bugoloni (Fiavé tra Dolomiti e Garda).

Nella giornata di ieri si è tenuto il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica a seguito del quale il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, ha emanato specifiche direttive affinché vengano assicurati i consueti, adeguati servizi di ordine e sicurezza per garantire a tutti i cittadini aventi diritto l’ordinato e corretto svolgimento delle operazioni di voto nei Comuni di Lona Lases, Borgo Chiese e Fiavè.

In linea a quanto sancito dall’articolo 48 della Costituzione Italiana “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico…. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”, l’impegno delle Istituzioni è orientato affinché tutto si svolga in tranquillità, garantendo a tutti il libero esercizio del diritto di voto, senza limitazioni né condizionamenti.