Educazione stradale, il Pullman Azzurro della Polizia Stradale fa tappa a Bolzano

venerdì, 2 dicembre 2022

Bolzano – Nella mattinata di domani, venerdì 2 dicembre, in piazza tribunale a Bolzano, nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali, sarà presente il “Pullman Azzurro” della Polizia Stradale, vera e propria aula multimediale itinerante allestita con tecnologie innovative, protagonista di un tour a livello nazionale volto alla diffusione dell’educazione stradale, nell’ambito delle iniziative per il 75° anniversario della Specialità.

La finalità sarà quella di educare molti studenti alla cultura della sicurezza stradale, attraverso interventi tenuti da personale della locale Sezione Polizia Stradale in collaborazione con lo staff del “Pullman Azzurro” stesso.

All’attività didattica parteciperanno 9 classi di diversi istituti scolastici di Bolzano, con il coinvolgimento di oltre 170 ragazzi.

I giovani assisteranno ad una lezione sull’educazione stradale all’interno del pullman attrezzato, con la visione di un video tratto dalla trasmissione televisiva “Le Iene”, riguardante una nottata trascorsa assieme a personale della Polizia Stradale in occasione dei servizi di contrasto alle “stragi del sabato sera”.

Il filmato, opportunamente commentato dai poliziotti, mostra degli automobilisti in stato di alterazione molto evidente dovuto all’assunzione di alcol, nonché le conseguenze, troppo spesso tragiche, del mettersi alla guida dopo avere bevuto troppo. Inoltre offrirà l’occasione ai ragazzi di riflettere su esperienze raccontate da protagonisti, anche rimasti fisicamente disabili.

Deve essere chiaro ai giovani che le conseguenze di incidenti stradali possono cambiano per sempre la vita non solo alla persona coinvolta nell’incidente, ma anche a tutte le altre persone che fanno parte della loro vita: familiari, amici, colleghi di scuola o di lavoro, vere e proprie ulteriori vittime. Una sensibilizzazione ancora più importante in vista dell’esodo per le vacanze natalizie.

Inoltre, al fine di simulare le condizioni in cui ci si trova quando si è in stato di ebrezza, gli studenti potranno indossare degli occhiali “distorcenti” (di due tipologie: una che simula un leggero stato di alterazione e un’altra che invece simula un’alterazione molto forte), che alterano la visuale, facendo percepire ciò che si vede realmente dopo avere assunto alcol e provare a percorrere un itinerario stradale immaginario su un tappetino, raffigurante una strada con diversi tipi di segnaletica da rispettare.

Testimonial dell’evento, che accoglieranno gli studenti in piazza, i calciatori del “F.C. Südtirol” Davide Voltan e Luca Belardinelli ed i giocatori dell’”Hockey Club Bolzano Foxes”, il Capitano Daniel Frank e l’Assistant Capitano Luca Frigo.