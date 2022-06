Economia trentina tra crescita e preoccupazione, i dati del I trimestre

venerdì, 10 giugno 2022

Trento – Cresce l’economia trentina, ma è allarme tra gli imprenditori. I risultati economico-occupazionali in provincia di Trento, elaborati dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio ed emersi dall’analisi congiunturale del primo trimestre di quest’anno, riflettono un quadro oggettivamente positivo. Nei primi tre mesi del 2022, infatti, il fatturato delle imprese esaminate nell’indagine cresce del 16,6% rispetto all’analogo periodo del 2021, variazione su cui però incide l’aumento dei prezzi di vendita.

La domanda interna aumenta a ritmo sostenuto. In particolare, nel periodo in esame, quella locale cresce del +16,3% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, mentre la domanda nazionale fa registrare un incremento pari al +15,8%. Le esportazioni confermano un andamento in significativa ripresa e, su base annua, registrano una variazione pari a +19,2%.

Tutti i settori si caratterizzano per un consistente aumento del fatturato su base tendenziale, con il manifatturiero e i trasporti che si connotano per le dinamiche più sostenute (rispettivamente +23,7% e +28,4%), mentre i servizi alle imprese presentano una crescita più contenuta (+3,8%).

La variazione tendenziale del fatturato risulta buona per tutte le classi dimensionali, ma è particolarmente favorevole per le imprese di medie dimensioni (+26,4%).

L’occupazione evidenzia una crescita positiva, ma leggermente più contenuta rispetto ai trimestri precedenti (+2,4%). Le performance migliori si rilevano nei settori dei trasporti, grazie soprattutto alla ripresa degli impianti funiviari, e dei servizi alle imprese. Si riducono, invece, gli addetti delle costruzioni.

L’andamento occupazionale presso le unità di più piccola dimensione (fino a 10 addetti) è negativo (-1,3%), mentre risulta in crescita tra le medie (tra 11 e 50) e le grandi imprese (oltre 50), con aumenti pari rispettivamente a +5,9% e a +3,7%.

Gli ordinativi registrano un andamento in crescita sostenuta (+36,4%), che coinvolge trasversalmente tutti i settori, in particolar modo il commercio all’ingrosso e il manifatturiero.

I giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica dell’azienda continuano a essere favorevoli, anche se i giudizi in prospettiva evidenziano un sensibile raffreddamento influenzato dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino e dagli aumenti straordinari dei prezzi dei beni energetici e delle materie prime.

“Se complessivamente gli esiti dell’indagine del primo trimestre 2022 possono essere ritenuti ancora favorevoli – ha commentato Graziano Rigotti, Vicepresidente della Camera di Commercio di Trento – più complessa risulta la stima per il futuro. Da un lato permangono ancora elementi che inducono a mantenere un moderato ottimismo, da ricondursi alla costante crescita degli ordinativi e alla tenuta delle esportazioni. Dall’altro lato però, i giudizi in netto peggioramento degli imprenditori sulla situazione economica delle loro aziende in prospettiva lasciano intravvedere un quadro economico in preoccupante declino”.