E’ morto lo storico parroco, Leno piange don Renato Loda

sabato, 23 luglio 2022

Leno – Addio a don Renato Loda, 79 anni, originario della parrocchia di Leno, è stato ordinato il 7 giugno 1980. La camera ardente sarà allestita, a partire da domani (domenica 24 luglio) mattina, presso l’abitazione in via Carli 2 a Leno. La veglia funebre con la Santa Messa, presieduta da don Angelo Gelmini vicario per il clero, avrà luogo domani alle 18.30 presso la chiesa abbaziale di Leno.

Nel corso del suo ministero ha svolto i seguenti servizi: vicario parrocchiale di S. Lorenzo, Alessandria (1980-1982); vicerettore del Collegio vescovile S. Chiara in Alessandria (1982-1987); parroco a Predosa (Al) (1987-2000); incardinato l’1 maggio 2003 nella Diocesi di Brescia; presbitero collaboratore a Leno dal 2001; presbitero collaboratore a Milzanello e Porzano dal 2013; presbitero collaboratore a Castelletto di Leno dal 2021.

Il funerale, presieduto da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale, è previsto per lunedì 25 luglio alle 16 presso la chiesa abbaziale di Leno, poi don Renato Loda verrà sepolto presso il cimitero di Leno.