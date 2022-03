Donati dieci personal computer alla Primaria di Campo Tartano

martedì, 1 marzo 2022

Campo Tartano – Dieci personal computer donati agli alunni della Scuola primaria di Campo Tartano. Entusiasmo fra i bambini e le famiglie della località Valtellina.

Dieci Pc Chromebook per gli alunni della Scuola primaria “Giovanni Bianchini” di Campo Tartano, che fa parte dell’istituto comprensivo “Gavazzeni” di Talamona (Sondrio). Un dono tanto gradito quanto inatteso quello gentilmente offerto dall’azienda Noratech di Morbegno su richiesta della professoressa Evangelina Laini, studiosa appassionata della località di Campo Tartano. Grande entusiasmo fra gli alunni al momento della consegna avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del vicesindaco del Comune di Tartano Osvaldo Bianchini, della professoressa Evangelina Laini, del CEO Noratech Luca Filippucci, della Dirigente scolastica Valeria Cicogna e del professor Renzo Fallati, storico direttore della biblioteca di Morbegno. Una giornata speciale che ha visto bambini e docenti impegnati in un momento di formazione grazie alla consulenza offerta dal tecnico informatico dell’azienda che ha reso immediatamente operativi gli strumenti.

“È importante sottolineare la valenza dell’iniziativa e del gesto compiuto dalla professoressa Evangelina Laini e dalla Ditta Noratech, non solo per la sensibilità non comune dimostrata nei confronti della Scuola e della formazione, ma a riprova della tangibile collaborazione che si sta realizzando con gli operatori economici del territorio oltreché con le istituzioni locali”, dichiara la dirigente scolastica Valeria Cicogna.

“L’aula informatica si è subito “riempita” e ognuno, con il pc davanti ha cominciato a lavorare con interesse ed impegno, sotto la guida dell’esperto – spiegano le insegnanti -. Certamente il regalo ricevuto non è cosa da tutti i giorni. I nostri bimbi hanno molto apprezzato l’iniziativa e sicuramente la donazione sarà un valido aiuto durante le attività didattiche proposte in classe”.

Grande entusiasmo anche da parte delle famiglie dei 10 alunni che frequentano la scuola. “Vorremmo esprimere il nostro sincero ringraziamento per il regalo – fanno sapere i genitori –. La piccola scuola rappresenta il cuore della nostra valle e sappiamo bene che senza di essa il nostro paese non avrebbe un lungo futuro. Per questo noi genitori dei dieci alunni che oggi la frequentano, vogliamo esprimervi la nostra più sincera gratitudine, i bambini saranno orgogliosi di poter utilizzare questi pc che li faranno sentire al passo con i tempi. Il vostro gesto sostiene una piccola realtà montana che vuole farcela!”