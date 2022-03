Direttissima: nuovi webinar di Fiera Bolzano, il primo con Marcello Bianchi del Maso Zepp

mercoledì, 16 marzo 2022

Bolzano – Direttissima: da giovedì 17 marzo inizia un nuovo ciclo di webinar primaverili. Il viaggio di Direttissima, la nuova piattaforma per la vendita diretta di Fiera Bolzano, verso un’agricoltura che guarda al futuro, continua.

Dopo un ciclo autunnale di 5 webinar a partecipazione gratuita, ancora disponibili on demand, le opportunità per i protagonisti di questo settore per accrescere il proprio business e fare formazione continuano. Con la primavera alle porte ecco quindi in programma altri appuntamenti da non perdere.

“Ringrazio Fiera Bolzano e il team di Direttissima per questa opportunità di intervenire su un tema tanto importante quanto spesso sottovalutato. Parleremo della gestione della logistica nel mondo della vendita diretta. Porteremo la testimonianza della nostra azienda agricola Maso Zepp, con l’intervento di Dimitri Zuccolotto di Terra Viva Agricoltura Naturale. Cercheremo di capire quanto il cliente sia importante per la progettazione della nostra filiera di produzione, di come renderla efficiente e funzionale a garantire la qualità del prodotto e la sua sostenibilità in termini ambientali, economici e umani”, racconta Marcello Bianchi (nella foto), ex graphic designer, dopo un’esperienza formativa in Australia, ha fondato Maso Zepp, la sua fattoria agricola a Grumes in Alta Val di Cembra (Trento), che oggi rappresenta un esempio innovativo di Microfattoria Alpina.

Un ettaro in totale, di cui 3.000 metri quadri vengono coltivati ad ortaggi, erbe officinali e piccoli frutti. Le sue parole sintetizzano così il contenuto del nuovo Direttissima Webinar di domani – giovedì 17 marzo, inizio alle 17 – dedicato all’organizzazione di una logistica efficiente e adatta ai propri prodotti.

Marcello Bianchi spiegherà come la scelta del cliente influenzi la vendita, il post-raccolta e l’intera filiera di produzione e fornirà strategie concrete per gestire la vendita diretta a domicilio.

Gli appuntamenti continueranno poi nel corso di marzo ed aprile: il 23 marzo sarà il turno delle sfide attuali nella produzione di carne in Alto Adige, analizzate dal dottor Thomas Zanon della Libera Università di Bolzano, affiancato da testimonial del settore che porteranno le loro esperienze dirette sugli allevamenti avicoli, suinicoli, bovini e di piccoli ruminanti. Il 26 aprile, sempre alle ore 17, si parlerà invece di alimenti fermentati, una via sostenibile per valorizzare e riciclare i sotto-prodotti agro-alimentari, raccontati da Raffaella Di Cagno, professore ordinario di Microbiologa Agraria presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano e referente del laboratorio Micro4Food presso il NOI Techpark (nella foto © Marco Parisi).

Ma non è tutto: la “Road to Direttissima” sta proseguendo anche con un interessante podcast: 5 puntate di 30 minuti l’una, con al centro le storie di un o una protagonista della nuova agricoltura, ascoltabili sul sito web di Direttissima ma anche su Spotify – in attesa del 10 giugno 2022 quando Direttissima si concretizzerà in quanto punto d’incontro a Fiera Bolzano. La Direttissima Night sarà una serata piena di informazione e divertimento, pensata per una community di agricoltori innovativi, pronti a fare networking e assaggiare ottimi prodotti. Tutto questo all’interno del FieraMesse H1 Eventspace, a partire dalle ore 18:30.

Per partecipare ai Direttissima Webinar è sufficiente registrarsi gratuitamente: www.fieramesse.com/direttissima/webinars