Dentro e fuori le mura: speciale giornata al Castello di Avio

sabato, 28 maggio 2022

Avio – Vuoi conoscere i segreti del Castello di Avio (Trento) come i nobili che lo hanno abitato per secoli? Sarà possibile domenica prossima 29 maggio quando il bene FAI della Vallagarina sarà teatro dell’iniziativa Dentro e fuori le mura: scopri il castello, che porterà i visitatori a vivere i suoi angoli nascosti, storie inedite e le figure femminili che hanno caratterizzato la vita e la storia dello storico maniero posto all’ingresso del Trentino per chi sale dalla pianura padana. Mini trekking fuori le mura, visite a tema, pic nic e caccia al tesoro (foto foto © Martina Vanzo)

Il programma – La giornata inizia alle 9 con La passeggiata fuori le mura accompagnati dalla guida escursionistica ambientale Alessio Delle Cave. Questo piccolo trekking è fisicamente alla possibilità di chiunque e porterà i partecipanti a percorrere il perimetro esterno delle mura medievali e scoprire alcuni segreti che le caratterizzano. L’iniziativa sarà riproposta anche alle ore 11 e alle 15. Oltre a osservare la vicino le particolarità della possente Cinta muraria la passeggiata consentirà anche di parlare in generale del FAI – Castello di Avio, della flora e della fauna che caratterizzano il suo circondario, di fatto una sorta di terrazza naturale su cui spaziare lo sguardo sulla Vallagarina sino al confine con il Veneto.

Nel tradizionale orario 10 – 18 (ultimo accesso alle 17) il programma di domenica 29 maggio presenta poi altri tre appuntamenti speciali con visite a tema: alle 11 il Classico tour con il percorso di visita al castello; alle 14 Il Castello segreto alla scoperta di alcuni angoli normalmente non visitabili e alle 16 il Tour Alla Scoperta delle figure femminili, con diretto riferimento nella storia del Castello. A cominciare dalla contessa Emanuela di Castelbarco cioè la nobildonna, ultima nipote di Arturo Toscanini, che ha donato il maniero al FAI.

Patrimonio del FAI – Castello di Avio è quindi la Caccia al tesoro ormai considerata un prezioso momento di svago per le famiglie con bambini, desiderose di godere qualche ora in totale tranquillità con l’opportunità di scoprire un affascinante luogo della storia millenaria Per questo proprio ai più piccoli è dedicato quotidianamente (nelle giornate di apertura da mercoledì a domenica) il percorso-gioco “Caccia al Tesoro” all’interno delle mura. L’intento è di portare i bambini a scoprire un castello medievale, le sue storie, leggende e curiosità, grazie a un gioco educativo e divertente, organizzato in totale sicurezza. Armati di una mappa personale, i bambini saranno impegnati in giochi ed enigmi legati alla storia, ai protagonisti e alle possenti fortificazioni dello storico maniero.

L’attività è dedicata ai piccoli dai 4 ai 12 anni, ed è compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso la Castello. Come spiega Alessandro Armani, direttore del castello, “si tratta di una proposta disegnata per i soli spazi aperti, per permettere ai più piccoli di imparare divertendosi. Viene proposta tutti i giorni di apertura, da mercoledì a domenica, sino alla chiusura del castello in autunno. Ad agosto per tre volte torneranno le animazioni teatrali a rendere ancora più speciale questa iniziativa”.

E per chi non rinuncia ai peccati di gola vi è la duplice proposta di assaggiare i piatti predisposti dalla Locanda del Castello e, dietro prenotazione, ottenere i cestini da pic nic da gustare sia dentro e fuori le mura del Castello. Info: www.castellodiavio.it