Darfo, senso unico alternato sulla strada tra Corna e Bessimo

sabato, 19 marzo 2022

Darfo Boario Terme – Senso unico alternato regolato da impianto semaforico in località Corne Rosse a Darfo Boario Terme (Brescia). La strada, che collega Corna a Bessimo, era stata chiusa per la caduta di sassi, ora – dopo i sopralluoghi dei tecnici del Comune e i geologi – è stata riaperta pur a senso unico alternato, fino a completamento degli interventi da parte dell’impresa che ha in appalto la manutenzione delle strade del Comune di Darfo Boario Terme. La strada è tenuta comunque sotto controllo da parte dei tecnici e Polizia locale