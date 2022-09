Darfo: Camunia Soccorso organizza corso di soccorritore esecutore

venerdì, 23 settembre 2022

Darfo Boario – “Diventa soccorritore, unisciti a noi”, è il messaggio di Camunia Socc23orso di Darfo Boario (Brescia) che organizza il 25esimo corso di “soccorritore esecutore“.

Domani sera – sabato 24 settembre, alle 20:30 – nella sede di via Fucine a Darfo Boario verrà presentato il corso che prenderà avvio nelle prossime settimane. E’ previsto – per gli aspiranti volontari, possono iscriversi dai 18 al 70 anni – un corso di 120 ore con lezioni teoriche e pratiche. Il corso sarà tenuto dagli istruttori regionali e i docenti – medici ed infermieri – si alternano nelle lezioni settimanali, il martedì e giovedì dalle 20:30. Inoltre gli allievi saranno assistiti e seguiti da un gruppo di formatori e parteciperanno ai diversi interventi e affiancheranno durante le uscite il personale sull’ambulanza. Per gli aspiranti volontari sarà fondamentale apprendere le basi del servizio di urgenza ed emergenza. Al termine del corso gli allievi andranno a rafforzare i volontari in servizio.

Oggi Camunia Soccorso conta 130 volontari e 11 dipendenti e il presidente di Camunia Soccorso, Raffaello Colombo (nella foto) sottolinea, “la formazione è fondamentale nell’attività che svolgiamo sul territorio 24 ore al giorno”. Si tratterà di un impegno “serio”, servirà tutta determinazione e tanta voglia di aiutare il prossimo.

Per info & iscrizioni: tel. +39 348 435 5965 – mail: info@camuniasoccorso.it