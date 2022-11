Darfo Boario: trasporto solidale, nuovo mezzo per Camunia Soccorso

sabato, 19 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – E’ stato inaugurato nella sede di Camunia Soccorso a Darfo Boario Terme (Brescia) il nuovo furgone Ducato attrezzato per il trasporto solidale. All’inaugurazione erano presenti Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso, volontari e permanenti di Camunia Soccorso, il consigliere regionale Francesco Ghiroldi, i sindaci di Darfo Boario Terme, Dario Colossi, e Breno, Alessandro Panteghini, rappresentanti della Comunità montana di Valle Camonica e dei Comuni di Pian Camuno e di Bienno.

Il nuovo furgone Ducato faciliterà gli spostamenti delle persone che vivono in stato di necessità, bambini, anziani e persone diversamente abili, per i servizi di Emergenza Urgenza e per le attività di Protezione Civile.

Con l’iniziativa di “Progetti del Cuore”, Camunia Soccorso ha un mezzo attrezzato e gestito in maniera integrale: dall’allestimento per il trasporto dei diversamente abili, alla gestione delle spese (come, ad esempio, l’assicurazione compresa di copertura kasko) che sarà utile ai volontari per garantire tutti i servizi sul territorio.

“Ancora una volta, grazie alla partecipazione della attività locali come sponsor, potrà essere garantita da Progetti del Cuore l’esistenza di questo servizio in favore di persone che vivono in stato di necessità, bambini, anziani e persone diversamente abili”, ha speigato Raffaello Colombo. Il furgone Ducato potrà trasportare due pazienti su sedia a rotelle e consentirà di aumentare questa tipologia di servizi offerti alla comunità camuna.