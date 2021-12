Darfo Boario Terme: si inaugura Vitas, “Fontanella Gorzone”

lunedì, 6 dicembre 2021

Darfo Boario Terme – Gorzone in festa: si inaugura “Vitas”, “Fontanella Gorzone”. Nata da un’idea dell’Associazione Amici della Natura e realizzata in collaborazione con Ferrarelle Società Benefit la “Fontanella Gorzone” da domani – 7 dicembre – zampillerà a Gorzone. Prenderà corpo il progetto nato da un’idea dell’Associazione “Amici della Natura” e accolto dall’Amministrazione Comunale nel 2018, realizzato in virtù della fattiva collaborazione che contraddistingue le relazioni tra Comune e Ferrarelle Società Benefit e l’entusiasmo e la disponibilità dell’Associazione stessa.

Infatti, grazie alla piena condivisione di intenti di voler offrire ai cittadini di Darfo Boario Terme la disponibilità gratuita di una porzione di purissima acqua minerale “Vitas”, è stato siglato un accordo tra il Comune e la società titolare delle concessioni per l’utilizzo dell’acqua “Boario”, che si è attuato con la realizzazione di un punto di erogazione gratuito di acque minerali il cui accesso è disciplinato da un apposito regolamento.

“Siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto un altro obiettivo condiviso – dichiara il sindaco Ezio Mondini (nella foto) – Infatti, da qualche anno stiamo lavorando attorno a questa idea, ma la pandemia ha, ovviamente, allungato i tempi. Ora siamo giunti al momento dell’inaugurazione e di questo devo ringraziare di cuore la Famiglia Pontecorvo (e il personale tutto di Ferrarelle) che ha accettato la nostra proposta e si è adoperata per poterla concretizzare. Altrettanto, il nostro plauso e ringraziamento va all’Associazione Amici della Natura di Gorzone che si è impegnata a realizzare i lavori e si prenderà cura della fontana e della sua manutenzione”.

Una sinergia che si è espressa fin dalle prime battute del progetto che ha visto l’esecuzione, da parte di Ferrarelle, di un apposito stacco dalla tubatura dell’impianto di distribuzione dell’acqua alle linee di imbottigliamento per consentire all’acqua di sgorgare dalla fontana realizzata dall’Associazione “Amici della Natura”.

Dell’acqua prelevata entro le 24 ore, poiché la stessa non subisce il processo di confezionamento in condizioni igieniche assolute e controllate come avviene, invece nell’imbottigliamento presso lo stabilimento produttivo.

Per la stessa ragione, è opportuno raccogliere l’acqua con bottiglie in vetro (o borracce) correttamente pulite e igienizzate, mentre risponde a norme strettamente igieniche il severo divieto di bere direttamente dagli erogatori o attaccare dispositivi che attivino una diversa modalità di prelievo dell’acqua (tubi di gomma, prolunghe, ecc.) o semplicemente toccarli o imbrattarli.

“Si tratta di una grande opportunità per la nostra Città e per i nostri concittadini – aggiunge Riccardo Ziliani, presidente dell’Associazione Amici della Natura – È un beneficio che riceviamo poiché i pozzi di raccolta delle acque imbottigliate sono nel nostro territorio, ma dobbiamo averne cura con grande senso di responsabilità, perché l’acqua è un bene estremamente prezioso che va tutelato e non dato per scontato. La nostra Associazione si è fatta carico della realizzazione della fontana e con piacere ci occuperemo anche della sua manutenzione, ma sopra ogni cosa deve prevalere il buon utilizzo da parte dei nostri concittadini, nel rispetto delle norme igieniche e delle regole stabilite”.

“Siamo di fronte a un’azione congiunta tra enti pubblici e privati e associazioni che dimostra, ancora una volta, che i bei risultati si ottengono solo lavorando insieme – commenta il sindaco Mondini – E in questa parola “insieme” non possono certo mancare i nostri concittadini che saranno beneficiari di questo vantaggi a loro riservato”.

“Siamo molto felici di questa iniziativa che va incontro al nostro modo di intendere il ruolo di amministratori di un bene pubblico – commenta Marcello Astrini, direttore dello Stabilimento di Darfo Boario Terme di Ferrarelle Società Benefit – Crediamo che il ruolo delle aziende debba essere quello di membri attivi della comunità in cui operano, creando circoli virtuosi di benessere condiviso”.

La fontana sarà inaugurata domani martedì 7 dicembre alle ore 11.30 dopo la Santa Messa alle ore 10.30; poi, seguirà la cerimonia di intitolazione della Scuola Primaria di Gorzone al Dirigente Scolastico Marco Facchinetti (nella foto).