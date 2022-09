Darfo Boario Terme: la pasticceria “La dolce vita” cambia look

venerdì, 30 settembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – La pasticceria “La dolce vita” di Darfo Boario Terme (Brescia) ha rinnovato il look. Uno dei locali più frequentati della città della Valle Camonica ha rifatto il lifting, con più spazi a disposizione della clientela e un arredamento in stile moderno.

“La Dolce vita” di Darfo Boario Terme è stata avviata dai fratelli Daniele e Massimo Gelfi nel 1994 e nel corso degli anni si è specializzata nella produzione artigianale di dolci, conquistando residenti e turisti. Inoltre è vicina alla piazza della stazione di Boario e a pochi passi dalle Terme, quindi è anche un punto di ritrovo. “Quest’anno – spiega Massimo Gelfi, contitolare con il fratello Daniele della pasticceria – abbiamo pensato a rinnovare i locali, abbiamo cercato di ricavare più spazi e mettere la clientela a suo agio, con un arredamento in stile moderno”.

Oggi la pasticceria “La Dolce vita”, che offre anche il servizio bar, è un punto di riferimento per la Valle Camonica. Nel laboratorio Massimo Gelfi con i collaboratori punta a realizzare prodotti che possano “addolcire” il palato di giovani e famiglie che frequentano il locale, mentre al banco c’è il fratello Daniele, la madre Franca e le collaboratrici che cercano di soddisfare ogni richiesta. “Abbiamo una clientela vasta, da tutta la valle e anche dalle zone vicine, ad esempio dall’Alto Sebino – spiegano Daniele e Massimo Gelfi –, inoltre sono numerosi i turisti che fanno tappa da noi”. La scelta è ampia, si va dalla mousse ai bignè, cannoncini, biscotti e tante altre golosità, viene prodotta secondo la ricetta tradizionale la Spongada, il dolce tipico della Valle Camonica, o con l’aggiunta di frutti di bosco, gocce di cioccolato o pezzi di marron glacé.

E per Natale sono in arrivo novità, con cesti, panettori e pandori prodotti artigianalmente nel laboratorio dai fratelli Gelfi: “E’ l’anno delle novità – concludono i titolari de “La dolce Vita”- e per il periodo natalizio proporremo un’ampia gamma di prodotti artigianali, dove saranno curati i particolari, il tutto con ingredienti selezionati e di alta qualità”.

di C. Pa.