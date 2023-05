Darfo Boario, nuova edizione di Valle Camonica Digital Week

lunedì, 1 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Intelligenza artificiale, Big Data e Robotica: i temi della nuova edizione di Valle Camonica Digital Week. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, torna la Valle Camonica Digital Week con un palinsesto di contenuti interamente dedicato all’innovazione. L’edizione 2023 promette di stupire con una nuova location e i nuovi temi a cui sarà dedicata.

SETTIMANA DI EVENTI – Dal 2 al 6 maggio, una settimana di eventi esclusivi per comprendere le opportunità della digital transformation e tutte le tecnologie che stanno cambiando il mondo. Un evento co-organizzato con Trafilix Industries che ha inserito la manifestazione nei festeggiamenti per i suoi 50 anni di attività. Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana della Valle Camonica, Comune di Darfo Boario Terme, Anra, Aipros la partnership di Edison.

I temi scelti per Valle Camonica Digital Week 2023 intercettano il cambiamento e le novità che stanno sovvertendo il presente: Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Big Data e Robotica Avanzata.

La manifestazione ospiterà un’esposizione di dispositivi robotici, demo AI, applicativi e simulatori per permettere ai visitatori di immergersi nel futuro. Esposizione che farà da cornice al calendario dei numerosi workshop (due al giorno) in programma durante la giornata (il pomeriggio) e che vedranno la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo accademico, scientifico e imprenditoriale, ma anche influencer, artisti e comunicatori. Si parlerà di open innovation, sostenibilità, salute e sociale, dati e governance, chatGPT, cybersecurity, valorizzazione ed efficientamento del territorio, fintech, editoria, opportunità e sfide dell’era digitale nei media e nello sport, turismo e cultura.

La nuova edizione della Valle Camonica Digital Week è un’occasione imperdibile per stupire e ispirare il territorio della Valle Camonica con tecnologie e contenuti di altissimo livello.

INTERVENTI – “Valle Camonica Digital Week offre un’occasione da non perdere per aziende e professionisti che desiderano essere protagonisti del futuro – spiega il direttore generale e CEO di Limes Farm Diego Zarneri, che aggiunge “La rivoluzione AI merita di essere approfondita per valutarne potenziale, individuarne i rischi ed intercettandone tutte le opportunità. L’edizione 2023 di Valle Camonica Digital Week è un evento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire come il mondo sta cambiando: curiosi, professionisti, e soprattutto imprenditori, camuni e non, perché solo il 10% degli industriali più attenti all’innovazione riuscirà a cavalcare l’onda dell’Intelligenza Artificiale e ad adottarla nella propria azienda. L’obiettivo è quello di sensibilizzare all’urgenza di rilanciare il nostro territorio con la leva dell’innovazione, fare rete e rafforzare la comunità degli impreditori-innovatori che già abitano la Valle Camonica. Vogliamo avvicinare persone, istituzioni ed aziende alle potenzialità di questi nuovi paradigmi tecnologici per trovare un nuovo modo di vivere, governare e fare impresa e promuovere un modello virtuoso replicabile e scalabile in altri territori”.

Il presidente di Assocamuna, Giorgio Buzzi (nella foto) commenta orgoglioso il programma dell’evento: “Siamo alla seconda edizione di quello che è diventato un appuntamento importantissimo per il nostro territorio. L’iniziativa quest’anno sarà ospitata nell’inedita Limes Square, il nuovo spazio-eventi che Assocamuna e Limes Farm inaugureranno insieme a Trafilix Industries proprio in quei giorni. Una “piazza” per aprirsi al mondo e costruire relazioni, una vetrina fisica e digitale per parlare di futuro, un palcoscenico per esperti e professionisti, uno spazio espositivo per nuove tecnologie. Limes Square è, e sarà, tutto questo: 600 metri quadrati dedicati all’innovazione ed allo sviluppo imprenditoriale del nostro territorio. Situata in via Stassano a Darfo Boario Terme, Limes Square si affianca all’Hub di Cividate Camuno e alla sede di Edolo per completare l’ecosistema che Assocamuna e Limes hanno costruito da qualche anno in Valle Camonica”. E conclude: “Sono due volte soddisfatto: come Presidente di Assocauma per un’iniziativa unica per la Valle Camonica che dimostra con la sua qualità il percorso di crescita che l’Associazione ha compiuto in questi anni, come presidente di Trafilix perché non potevamo scegliere modo migliore per celebrare i nostri 50 anni e cioè sostenendo il territorio che molto ci ha dato e a cui dobbiamo tutto”.

Gli orari e il calendario degli eventi sono pubblicati sui profili social della manifestazione e sul sito dedicato a www.vallecamonicadigitalweek.com dove è possibile iscriversi gratuitamente (prenotazione obbligatoria).