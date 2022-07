Darfo Boario: la minoranza si congratula col sindaco e chiede chiarezza sulle deleghe

venerdì, 15 luglio 2022

Darfo Boario – Il Consiglio comunale di Darfo Boario Terme (Brescia) si è insediato e con esso anche l’opposizione composta da Giacomo Franzoni, capogruppo della Lista “La civica” che conta, tra i banchi della minoranza, anche le consigliere Paola Abondio (candidata alla carica di sindaco) e Claudia Polini, Francesca Benedetti, candidata sindaco del centrodestra e capogruppo di Lega- Salvini Premier, Francesco Abondio capogruppo dei gruppi civici “Per il nostro futuro” e “Insieme per Darfo Boario Terme”, Irene Abondio capogruppo Forza Italia.

I consiglieri di minoranza in una nota congiunta si congratulano con l’amministrazione insediata ma, come ribadito negli interventi del Consiglio comunale auspicano “che le deleghe di rilievo non assegnate agli Assessori ma tenute dal Sindaco possano essere riviste. È infatti notorio che gli atti rilevanti per il Comune e le vere scelte politico amministrative non possono prescindere da incarichi a cui corrispondono appositi capitoli di Bilancio. All’appello mancano infatti tante deleghe importanti (Bilancio, Tributi, Personale, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Tecnologico, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile, Vigili Urbani, Sicurezza, Viabilità, Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero, Servizi informatici e Pari opportunità), che sono rimaste in capo al Sindaco mentre agli assessori restano competenze in materie che paiono essere più formali che sostanziali”.

Come minoranza, data l’impronta del sindaco Dario Colossi nella distribuzione delle deleghe avocando a sè quelle più “pesanti”, ci auspichiamo che “non sia l’inizio di un percorso che lo vedrà come uomo solo al comando. Importante anche ricordare che il ruolo del consigliere comunale comporta un onere di controllo dell’operato della Giunta che deve essere garantito anche dai membri della maggioranza. Abbiamo quindi invitato i consiglieri della squadra di governo – tutti delegati dal Sindaco in materie specifiche – a realizzare questo controllo in concreto e liberi da possibili condizionamenti che il coinvolgimento nell’azione esecutiva necessariamente comprende. Saranno anni impegnativi, difficili e come opposizione saremo disponibili sempre a garantire controllo e, ove condiviso, collaborazione per il bene comune della Nostra Città”, chiudono i consiglieri comunali dell’opposizione.