Darfo Boario, divieto d’uso potabile dell’acqua in 5 frazioni

mercoledì, 7 settembre 2022

Darfo Boario Terme – Nuova ordinanza del Comune di Darfo Boario Terme (Brescia) con divieto d’uso potabile dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale per le frazioni di Fucine, Pellalepre, Montecchio, Darfo e Cappellino.

Il sindaco Dario Colossi ha firmato l’ordinanza: “col perdurare della crisi idrica delle sorgenti ed in relazione a movimenti sugli organi di manovra – si legge nel provvedimento – è stata evidenziata la presenza in rete di sedimenti che potrebbero pregiudicare la completa potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto negli abitati in oggetto e in via precauzionale, è vietato l’utilizzo potabile dell’acqua in attesa degli esiti delle analisi di controllo tempestivamente disposte”.