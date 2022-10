Darfo Boario: al lago Moro la sesta edizione di Slow and Good

sabato, 1 ottobre 2022

Darfo Boario (Brescia) – Domani – domenica 2 ottobre – al lago Moro è in programma la 6^ edizione di “Slow and Good“.

La giornata si annuncia speciale, secondo gli esperti meteo ci sarà il ritorno del bel tempo e temperature gradevoli, ideali per la tradizione scampagnata domenicale con la possibilità di trascorrere alcune ore in compagnia assaggiando i prodotti tipici delle valle e i gelati che Pietro Andreoli del Gelatissimo di Darfo Boario Terme preparerà per l’occasione. “Per l’evento – spiega Pietro Andreoli – ho in serbo delle novità, con nuovi gusti di gelato, legati alla stagione e ai prodotti del nostro territorio, che ritengo possano soddisfare chi vi parteciperà”.

Il ritrovo al chiosco del lago Moro, quindi sei chilometri di cammino lungo i sentieri di Capo di Lago, attorno al lago Moro e paesaggi di inizio autunno e durante le tappe sul cammino, in cui poter assaggiare delizie proposte di produttori locali del Gelatissimo, Birrificio Agricolo Pagus, aziende agricole Scralea, Sorlini, Cà dei Galli, macelleria Antonioli e ristorante Duse Al Lago Moro.