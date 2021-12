Da Temù a Bormio: Elimast in trasferta per le gare di Coppa del Mondo

lunedì, 27 dicembre 2021

Temù – Dalla Valle Camonica alla Valtellina il passo è breve e le attività imprenditoriali non conoscono confini. E’ il caso di Elimast, la società aeronautica di servizi per lavori aerei, trasporto merci e carichi, trasporto passeggeri e voli turistici con attività a Temù (Brescia), Passo Tonale e Darfo Boario Terme che in questi giorni è al lavoro a Bormio (Sondrio).

Infatti Maffeo Comensoli, elicotterista di Elimast e la sua squadra sono “in trasferta” a Bormio dove hanno svolto il servizio di trasporto del materiale per le gare di Coppa del Mondo, in programma sulla pista “Stelvio”. Da alcuni anni Elimast viene chiamata a svolgere l’attività di trasporto di materiale a supporto dei tecnici e del personale che prepara la pista.

“Siamo specializzati in attività in alta quota – spiega Maffeo Comensoli, elicotterista di punta di Elimast Helicopter Service – e, oltre alla Valle Camonica, abbiamo richieste da diverse località, tra cui Bormio dove il servizio è articolato su più settimane, prima e dopo le gare di discesa libera di Coppa del Mondo”.

Nel frattempo all’hangar di Temù, ma anche al Tonale prosegue l’attività di Elimast Helicopter Service in Valle Camonica, con i voli turistici dove si è possono scoprire luoghi inediti, sorvolare i ghiacciai tra Lombardia e Trentino. “La struttura di Temù – conclude Maffeo Comensoli – è diventata strategica per l’Alta Valle Camonica sia per le attività lavorative sia per il turismo”.