Da Pisogne a Ponte di Legno: Nanniva cammina con Andos

mercoledì, 20 settembre 2023

Pisogne (Brescia) – Nanniva cammina con A.N.D.O.S. Con l’Ottobre in Rosa alle porte, il Comitato A.N.D.O.S. di Valle Camonica-Sebino ha deciso di cogliere l’occasione per presentare il proprio livello di coinvolgimento nella rassegna e, soprattutto, per puntare l’attenzione su un’iniziativa specifica: Il Cammino di Nanniva.

Per il terzo anno di fila, Nanniva Dellanoce – donna camuna guarita dal tumore al seno e sostenitrice del nostro Comitato – camminerà per circa 85 chilometri da Pisogne a Ponte di Legno lungo la Ciclovia dell’Oglio. Un impegno nato per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica e sul lavoro del Comitato A.N.D.O.S. di Valle Camonica – Sebino. Rispetto alle precedenti edizioni di questa lodevole iniziativa (ideata e portata avanti con impeto da Nanniva), l’edizione 2023 presenta almeno due importanti peculiarità: la durata del cammino e il legame con una raccolta fondi dedicata.

Il primo Cammino di Nanniva si è compiuto – sempre con partenza da Pisogne e arrivo a Ponte di Legno – in tre giorni nel 2021. L’anno successivo in soli due giorni. Per il 2023, Nanniva s’impegna a percorrere la stessa distanza senza interruzioni notturne. Partirà infatti a mezzogiorno di sabato 30 settembre da Pisogne e, risalendo la Ciclovia dell’Oglio, prevede di arrivare a Ponte di Legno domenica primo ottobre. Sabato 30, Nanniva farà una breve sosta a Breno, in concomitanza con un’altra iniziativa legata all’Ottobre in Rosa.

Nanniva cammina come ringraziamento alla vita e come simbolo: la prevenzione deve sempre poter avere gambe forti grazie alle quali raggiungere obiettivi importanti per il bene di tutti. Passiamo dal simbolo all’atto pratico quindi! Invitiamo privati, aziende, Enti pubblici – durante le giornate di sabato 30 settembre e domenica primo ottobre – a partecipare alla raccolta fondi dedicata effettuando un bonifico a: Comitato ANDOS di Vallecamonica – Sebino BPER – IBAN IT80 T053 8754 4410 0004 2833 640.

Chi desidera rendere pubblica la propria promessa di donazione o la donazione effettuata, la può comunicare via messaggio a Fulvia Glisenti (349 834 7065), Presidente del Comitato A.N.D.O.S. di Valle Camonica – Sebino. Saremo felici, nel limite del possibile, di divulgare, sui nostri canali di comunicazione, le promesse di donazione e le donazioni effettuate da parte di quanti invieranno il messaggio. Le donazioni sosterranno il lavoro dell’associazione a favore delle donne malate di tumore al seno e gli obiettivi individuati per il corrente anno.

Il Comitato A.N.D.O.S. di Valle Camonica – Sebino ha sempre dato visibilità all’iniziativa di Nanniva. Iniziativa che, nel corso degli anni, ha raggiunto una buona copertura mediatica, destando un notevole interesse. Non è raro infatti che altri sostenitori, amici e simpatizzanti scelgano di accompagnarla lungo alcuni tratti del percorso. Aspetto che sarà ovviamente possibile anche quest’anno, con la premura di fare il possibile per raggiungere Ponte di Legno entro i tempi stabiliti.

Fulvia Glisenti, Presidente del Comitato A.N.D.O.S. di Valle Camonica – Sebino: “Nanniva dimostra che dopo aver avuto un tumore al seno è tornata a godersi la vita e si dedica a diffondere la prevenzione con sfide personali che dimostrano come la prevenzione effettivamente agisca come salvavita. L’A.N.D.O.S. le è stata vicina!”.

Nanniva Dellanoce, sostenitrice A.N.D.O.S.: “Cammino per celebrare, cammino per ricordare e per commemorare, cammino per ringraziare e per sostenere, cammino e respiro la vita, vado verso la meta ma assaporo ogni passo. Cammino con A.N.D.O.S. che per primo mi ha abbracciata”.

Anche quest’anno, gli eventi dell’Ottobre in Rosa nei quali il Comitato A.N.D.O.S. è direttamente coinvolto sono molti e intensi. Il Cammino di Nanniva rientra nel calendario di iniziative di sensibilizzazione. Come già fatto per le ultime edizioni, avremo cura di raccogliere gli eventi in cui siamo direttamente coinvolte nello spazio apposito sul nostro sito: https://andosvallecamonica.jimdofree.com/ottobre-in-rosa/. Per il programma completo e dettagliato di tutte le iniziative previste sul territorio, rimanderemo al lavoro di coordinamento svolto da parte dell’ATS della Montagna.