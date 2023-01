Da Alghisi a Moraschini: passaggio di consegne ai vertici della Provincia di Brescia

martedì, 31 gennaio 2023

Brescia – Passaggio di consegna ai vertici della Provincia di Brescia. Dopo l’elezione di Emanuele Moraschini, sindaco di Esine (Brescia) a presidente della Provincia di Brescia, oggi c’è stato l’insediamento ufficiale e il passaggio di consegna dal presidente uscente Samuele Alghisi a Emanuele Moraschini (nella foto).

Ecco il discorso di insediamento di Emanuele Moraschini: “È un onore per me essere stato eletto Presidente di una delle Province più importanti d’Italia, che conta 205 comuni, che è fatta di laghi, pianure, di tanti borghi montani. Territori che vanno tutelati, valorizzati, ascoltati. Da sindaco del Comune di Esine posso affermare, come ben sanno anche tutti gli amministratori presenti in sala, che il nostro lavoro è fatto di ascolto, di vicinanza verso i cittadini che rappresentiamo. Ed è questo lo spirito con cui mi appresto a svolgere il mio ruolo all’interno di questo Ente: essere vicino ai comuni, accogliere le istanze che giungono dal territorio, discutere insieme i temi più importanti che riguardano il grande e vasto territorio provinciale.

Se oggi sono qui è grazie alla fiducia che mi ha dato il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Diego Zarneri, e ne sono lusingato, ma tutto parte molto tempo prima, esattamente il 4 ottobre 2021, quando i cittadini di Esine hanno scelto me come guida del Comune che rappresento con orgoglio, incarico che mi ha permesso di candidarmi a Presidente della Provincia di Brescia. Non è un compito semplice, per questo ringrazio sin da ora i consiglieri che mi affiancheranno e lavoreranno insieme a me per il bene comune. Ci sono temi urgenti da affrontare, ma c’è anche una Provincia estremamente indebolita dalla Legge Delrio, alla quale va restituita la dignità persa. Una Provincia, la nostra, più grande di 6 Regioni Italiane, con 2000 Km di rete viaria, con centinaia di ponti e viadotti, che deve garantire i servizi essenziali ai cittadini, soprattutto in termini di sicurezza di scuole e strade.

Sono pronto per affrontare tutte queste nuove sfide. Insieme a voi.

Grazie a tutti voi per la fiducia che mi state dando e grazie, in particolare a Samuele Alghisi, non solo per quanto ha fatto per la Provincia in questi anni, ma anche per il supporto che mi ha dato in queste settimane, in vista del mio insediamento”.