martedì, 21 giugno 2022

Arco – Cristina Luraghi eletta segretaria della sezione di Arco della Lega. È questo quanto deciso dal voto dei militanti durante il congresso sezionale della Lega Trentino per Salvini Premier. Nello stesso giorno sono stati anche eletti quali nuovi membri del direttivo Oscar Pallaoro e Ivan Gruber. Presente al congresso anche il commissario della Lega Trentino Diego Binelli e la deputata Vanessa Cattoi che hanno ringraziato i nuovi eletti per aver accettato l’incarico.

“Voglio ringraziare anche i due consiglieri comunali Oscar Pallaoro e Ferruccio Morandi per il lavoro che stanno facendo ad Arco – ha aggiunto Binelli – la squadra della Lega continua a cresce e saremo pronti nel 2025 a dare una valida alternativa alle elezioni comunali di Arco, così come è già accaduto a Riva del Garda. Quello di domenica è il quattordicesimo congresso di sezione della Lega Trentino – conclude Binelli – e vediamo crescere, con grande soddisfazione, la struttura del partito con numerosi nuovi tesserati e nuove sezioni in tutte le nostre valli e nei principali centri urbani” (Nella foto da sinistra a destra: Oscar Pallaoro, Ferruccio Morandi, Diego Binelli, Cristina Luraghi, Vanessa Cattoi, Ivan Gruber e Vittorio Diquigiovanni).