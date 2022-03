Covid, caos normativo su sanitari non vaccinati ma guariti: la Commissione Salute delle Regioni e Province autonome chiede chiarimenti

mercoledì, 2 marzo 2022

Trento – La Commissione Salute delle Regioni e Province autonome ha dato il via libera a predisporre un documento da presentare al Governo con il quale si chiedono chiarimenti. Il tema è quello dei sanitari non vaccinati ma guariti dal Covid e del loro rientro in servizio.

In Trentino a precisarlo è stato l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana: “Esiste una normativa che si e’ succeduta in modo non lineare, dove per altre categorie soggette ad identico obbligo vaccinale la guarigione da covid, dando diritto al Green pass rafforzato, permette il rientro al lavoro, come per le forze dell’ ordine e gli ultra cinquantenni; inoltre la guarigione è stata equiparata recentemente alla dose booster che determina un green pass rafforzato senza scadenza.

Si chiede quindi maggiore chiarezza e coerenza, in relazione ad analoghe situazioni che riguardano il personale sanitario, stante l’importanza delle conseguenze di carattere organizzativo che ciò comporta. La linea condivisa in sede di commissione salute sarà ufficializzata al Governo, per sciogliere una volta per tutte dubbi ed interpretazioni difformi a livello territoriale”.