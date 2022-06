Coronavirus, i dati del Trentino Alto Adige: nessun nuovo decesso

sabato, 25 giugno 2022

Trento – Nessun decesso e nessun paziente in rianimazione per Covid-19 in Trentino: lo attesta il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che dà conto anche di 5 nuovi casi positivi al molecolare (su 140 test effettuati) e 376 all’antigenico (su 1.556 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 33, nessuno si trova in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 7 dimissioni. I casi attivi sono 141 in più, per un totale di 2.818. I guariti 235 in più, per un totale di 168.146 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei casi per fasce di età:

4 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

3 tra 6-10 anni

9 tra 11-13 anni

13 tra 14-18 anni

84 tra 19-39 anni

114 tra 40-59 anni

61 tra 60-69 anni

58 tra 70-79 anni

34 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione della didattica in presenza. i vaccini somministrati sono 1.226.049, di cui 428.402 seconde dosi e 346.985 terze dosi.

I DATI IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 402 tamponi PCR e registrato 28 nuovi casi positivi. Inoltre 358 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (25 giugno) sono stati effettuati in totale 895.939 tamponi su 322.847 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (24 giugno): 402

Nuovi casi testati positivi da PCR: 28

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 224.606

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 895.939

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 322.847 (+109)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.951.357

Test antigenici eseguiti ieri: 1.602

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 358

Dati casi positivi del 24.06. per fascia d’età:

0-9: 18 = 5%

10-19: 30 = 8%

20-29: 40 = 10%

30-39: 48 = 12%

40-49: 51 = 13%

50-59: 81 = 21%

60-69: 59 = 15%

70-79: 35 = 9%

80-89: 24 = 6%

90-99: 0 = 0%

over 100: 0 = 0%

Gesamt: 386 = 100%

Altri dati

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 61

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Numero di pazienti Covid ricoverati/e in reparti di terapia subintensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.485 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 3.452

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 330.535

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 333.987

Guariti totali: 219.669 (+272)