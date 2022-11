Consegnato alla Polizia stradale di Darfo Boario il Premio Impronta Camuna

sabato, 5 novembre 2022

Breno (Brescia) – Nel pomeriggio si è svolta nell’auditorium Mazzoli a Breno (Brescia) la cerimonia di consegna del “Premio Impronta Camuna 2022” assegnato alla Polizia Stradale del distaccamento di Darfo Boario Terme.

Presenti Roberto Bontempi, presidente dell’associazione Impronta Camuna, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli e i sindaci della Valle Camonica, il prefetto Maria Rosaria Laganà, la comandante della Polizia Stradale di Brescia, Laura Lo Cascio, il comandante della Polizia stradale di Darfo Boario, Pierangelo Mensi, il vice Cristian Scalvinoni, tutti gli agenti della Stradale di Darfo Boario, le forze dell’ordine, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale, quindi i vigili del fuoco, alpini, associazioni del territorio, oltre a un nutrito gruppo di cittadini.

Il presidente dell’associazione Impronta Camuna, Roberto Bontempi, ha illustrato le motivazioni del Premio 2022, poi sono intervenute le autorità che hanno sottolineato l’importanza del “riconoscimento assegnato a una forza di polizia presente attivamente e riferimento del territorio camuno”.