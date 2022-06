Congresso “BEGG meets A.R.C.O.” a Riva del Garda

venerdì, 24 giugno 2022

Riva del Garda – I massimi esperti dell’ortodonzia internazionale sono da oggi riuniti al Centro Congressi di Riva del Garda (Trento) per il congresso “BEGG meets A.R.C.O.”, un evento che vede la presenza di relatori di fama mondiale per confrontarsi su due temi tecnici di grande importanza per la categoria: la gestione dell’agenesi in zona estetica e l’ancoraggio palatale.

Il congresso, che torna in presenza dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria, vede la collaborazione e il supporto di EBSO (European Begg Society of Orthodontics) e ARCO (associazione culturale internazionale Anchorage Researchers in Clinical Orthodontics) con i loro rispettivi presidenti Giorgio Iodice e Bruno Di Leonardo.

I lavori ufficiali si terranno negli spazi del Centro Congressi, con un momento conviviale nella magnifica cornice di Spiaggia Olivi, esaranno preceduti da un corso pre congressuale che ha per protagonista il professor Ravindra Nanda, un mito vivente dell’ortodonzia mondiale, che nella sua lezione si soffermerà sulle ultime novità della biomeccanica.