Colorina: iniziati i lavori del nuovo ponte sul torrente Madrasco

martedì, 29 novembre 2022

Colorina (Sondrio) – Sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul torrente Madrasco, a confine tra i comuni di Colorina e Fusine (Sondrio). L’opera è stata voluta dalla Provincia per eliminare l’attuale “collo di bottiglia” sulla Sp 16 “Orobica”, rappresentato dal ponte esistente che ha consistenti limitazioni sia di carico (il massimo oggi consentito è di 24 t) sia di sezione (a causa della ridotta larghezza è obbligatorio il passaggio dei mezzi a senso unico alternato).

Il nuovo ponte sarà costruito a fianco dell’esistente, che verrà invece ceduto ai Comuni e declassato a servizio della mobilità dolce (pista ciclabile). Il nuovo impalcato, a luce unica, che avrà una lunghezza di 23 metri e una larghezza di 13 m, ospiterà, oltre alle due corsie di marcia da 3,50 metri ed alle due banchine da 1 metro, anche una pista ciclopedonale di larghezza pari a 2,50 metri, sul lato di monte, che consentirà i collegamenti con i percorsi ciclopedonali esistenti.

Sul lato di Fusine è prevista anche la realizzazione di una nuova rotatoria, che regolerà l’incrocio tra la SP16 e la SP dirA che tramite il ponte sull’Adda conduce a Berbenno.

Sul lato opposto, verso Colorina, il nuovo ponte si raccorderà invece direttamente con l’attuale tracciato della provinciale. Il costo: un milione e 800mila euro il quadro economico dell’intervento, finanziato con fondi dello Stato e della Regione, oltre che della Provincia.

Soddisfatto il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti che dichiara “anche questo impegno è stato mantenuto: siamo consapevoli che il nodo di Berbenno-Fusine presenta delle criticità a causa delle limitazioni imposte al transito dei mezzi pesanti sia sul ponte sull’Adda che su quello del Madrasco. A lavori finiti tutti i mezzi, senza limitazioni, potranno andare da Sondrio allo svincolo del Tartano utilizzando la provinciale “Orobica”, che in caso di incidenti sarà così una valida alternativa anche alla strada statale”.

I lavori appena iniziati subiranno probabilmente una breve sospensione nel periodo invernale; la fine lavori è ipotizzabile per l’autunno 2023.

“Dopo aver completato il nuovo ponte sul Madrasco penseremo anche a quello sull’Adda, tra Berbenno e Fusine. In questo caso è in programma il rifacimento dell’impalcato con allargamento della carreggiata e il rinforzo delle pile: le risorse necessarie, circa 4 milioni di euro, sono state già stanziate, attualmente è in corso la progettazione definitiva”, conclude il presidente Elio Moretti.