Colere: l’Associazione dei Geppetti ha consegnato il treno in legno

martedì, 5 luglio 2022

Colere – L’Associazione dei Geppetti di Colere (Bergamo) ha consegnato ai bambini del paese ed ai villeggianti l’ultima “invenzione” del loro presidente Maurizio Belingheri: un trenino ricavato scavando grossi tronchi d’albero dei boschi scalvini, composto da una motrice e due carrozze in cui si possono accomodare una decina di bambini.

La cerimonia è avvenuta l’altro ieri, dopo la benedizione del parroco Don Mauro, preceduta da una breve presentazione del presidente, che ha preannunciato alcuni incontri estivi con i bambini per insegnare a costruire oggetti e giochi con il legno. Verranno organizzate anche mostre e incontri, avendo riscontrato grande interesse da parte del pubblico. Per questo ha aperto a tutti la possibilità di iscriversi alla lista dei sostenitori dell’Associazione, per tenersi informati sulle loro iniziative. Ovviamente possono diventare Geppetti anche tutti coloro che amano dilettarsi con martello e scalpello per costruire oggetti e utensili in legno, partecipando agli appositi corsi. Sono stati gli Alpini del paese ad accogliere la proposta dei Geppetti di collocare il treno ed altre sculture nel “Parco degli Alpini”, al cospetto della imponente parete nord della Presolana.

L’ingegner Alex Belingheri, presidente della Pro loco, si è congratulato con l’associazione per le diverse iniziative che ha messo in campo dal 2018, anno di fondazione, per dare a Colere interessanti attrattive come la grande riproduzione delle 4 Matte (i pinnacoli al centro della Presolana che incombe sul paese), alcune sculture sparse per il territorio e diverse panchine in legno massiccio. Ha informato che il gruppo ha in mente altre sorprese che si realizzeranno nei prossimi anni, come la costruzione di un grande mappamondo in cui possano entrare i bambini per giocare. Il prototipo era esposto per questa occasione. Ha quindi ringraziato i Geppetti per il dono che hanno fatto e per la loro inventiva, dimostrazione del loro amore per Colere. Ha fatto seguito lo “scoprimento” e il primo accesso al complesso artistico, seguito dalla benedizione da parte del parroco Don Mauro.

Con la consegna del treno ai bambini di Colere ed ai villeggianti ospiti, lo si è “battezzato” Tronchi-Treno per significare come dai tronchi degli alberi è stato possibile ricavare un treno per giocare.

Il piccolo Alex Belingheri, in rappresentanza di tutti i bambini, ha ringraziato i Geppetti per questo bel regalo fatto ai piccoli coleresi-Pinocchietti, promettendo che giocheranno sul Tronchi-Treno senza fare danni. Ha promesso che quando i Pinocchietti di Colere cresceranno, seguiranno le orme dei Geppetti per continuare l’arte della scultura lignea, per fare di Colere un paese sempre più bello. Il presidente ha ringraziato tutti i presenti, a cominciare da due assessori comunali, il parroco ed i rappresentanti di altre associazioni.