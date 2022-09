Cles: SweeTango, tra le top di gamma delle nuove mele Club

lunedì, 12 settembre 2022

Cles – La mela che sa d’estate, destinata a conquistare una fetta sempre più importante del mercato, in onda fino al 25 settembre sulle principali reti nazionali: il video racconta l’unicità della mela che sa d’estate.

SweeTango®, tra le top di gamma delle nuove mele Club, debutta in Tv e lo fa con uno nuovo spot, frizzante e divertente, in linea con il mood vivace con cui viene proposta sul mercato: si tratta di una delle prime varietà a maturare, a fine agosto, per cui racchiude tutto il gusto dell’estate. Ideale per un consumo tardo estivo-autunnale, con la sua esperienza al morso del tutto nuova, appagante come in nessun’altra varietà, richiama ricordi e sensazioni piacevoli legati alle vacanze da poco terminate. On air dall’11 al 25 settembre sui principali canali televisivi nazionali, la pubblicità mira a intercettare un pubblico giovane, dinamico, che ama sperimentare, privilegiando un’alimentazione sana che però non penalizzi il gusto.

VIDEO

Lo spot, realizzato dall’agenzia Nadler Larimer & Martinelli con diversi tagli, è il frutto della proficua collaborazione fra Melinda, VIP e VOG, i tre distributori italiani di SweeTango®, che hanno deciso di unire gli sforzi e di operare in maniera congiunta sul mercato. È la prima volta che questi tre player di spessore – che complessivamente fatturano oltre 900 milioni di euro e producono 1.250.000 tonnellate di mele – cooperano per garantire un posizionamento premium a una mela che vanta caratteristiche oggettivamente distintive attraverso una grande campagna di marketing e comunicazione coordinata e comune. Grazie alla forma irregolare delle cellule e all’ampio spazio intracellulare (fra una cellula e l’altra), infatti, SweeTango® è molto succosa e croccante. Queste peculiarità, unite all’aroma sfaccettato, con un buon equilibrio fra acidità e dolcezza, la rendono una referenza “speciale” e di pregio.

Il video è innovativo anche dal punto di vista della programmazione. Infatti, grazie a una pianificazione ad hoc, SweeTango® sarà presente anche nei programmi più seguiti dal target moderno e altospendente che si mira a conquistare. In affiancamento, è prevista un’importante campagna digital.

L’Italia, in quanto principale produttore europeo di SweeTango® e ambasciatrice del buon cibo nel mondo, è il primo paese a trasmettere lo spot dedicato alla varietà Club. Il video, però, è stato girato con un taglio europeo, in modo da poter essere utilizzato, previe necessarie traduzioni, anche dagli altri membri dello STEG – SweeTango Europe Group, il gruppo che riunisce i partner europei produttori di SweeTango®.

La campagna di comunicazione è iniziata a stagione avviata: la mela è sugli scaffali di tutti i distributori italiani da una decina di giorni e i primi riscontri del mercato sono molto buoni. Grazie alla spinta pubblicitaria e agli sforzi comuni – aiutati anche dalla buona qualità dei frutti e da calibri vicini a quelli ideali per un posizionamento premium – ci si aspetta un ottimo proseguimento nelle vendite.

L’impegno congiunto Melinda, VIP e VOG, le tre aziende italiane più importanti del settore melicolo, ha l’obiettivo di creare un futuro roseo per questa mela, creando awareness, velocizzando le rotazioni del prodotto a scaffale e ampliando la platea di consumatori.