Civo, ok accordo Regione-Comune per nuovo polo sportivo comprensoriale a Serone

martedì, 15 novembre 2022

Civo – La Giunta ha approvato l’Accordo Locale Semplificato tra Regione Lombardia e Comune di Civo (Sondrio) per la realizzazione del polo sportivo comprensoriale nella frazione di Serone, in prossimità delle scuole primaria e dell’infanzia, per lo svolgimento di attività sportive multidisciplinari nonché di attività culturali, ludiche e ricreative. Il costo complessivo per la realizzazione del polo sportivo comprensoriale è stimato dal Comune in 2.990.000 euro la cui copertura finanziaria è garantita da Regione Lombardia per un contributo di 1.500.000 euro e dal Comune di Civo per una quota di 1.490.000 euro.

“Regione ha un elevato interesse a portare avanti l’Accordo relativo alla realizzazione di questo polo sportivo comprensoriale – spiega l’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori – in quanto prevede di promuovere l’attività sportiva anche agonistica principalmente tra i giovani, creando un luogo di aggregazione di elevato interesse a valore sociale. Con l’Accordo si potrà realizzare una struttura moderna e progettata per consentire la pratica agonistica anche alle persone con disabilità e realizzare una struttura multifunzionale, fruibile anche per attività culturali, ludiche e ricreative”.

“Attraverso questa operazione – conclude Sertori – non solo lavoriamo in direzione di un rilancio del territorio ma anche verso un efficientamento energetico. Infatti, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura, con finalità di autoconsumo ed eventuale immissione in rete per la parte di energia prodotta ma non consumata”.