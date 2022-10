Citywire Private Banking Awards, Sparkasse tra i 5 istituti finalisti

lunedì, 3 ottobre 2022

Bolzano – Sparkasse tra i 5 istituti di private banking finalisti del Citywire Private Banking Awards 2022. Sparkasse ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito dei Citywire Private Banking Awards 2022. La Banca è risultata, infatti, tra i 5 istituti di private banking finalisti per i servizi assicurativi, tra i oltre 30 istituti che hanno partecipato all’iniziativa.

Si tratta dell’edizione 2022 dei Citywire Italia Private Banking Awards, dedicati a riconoscere e valorizzare l’eccellenza nel private banking. L’iniziativa punta a individuare le società più apprezzate dell’anno, attraverso il giudizio di una giuria indipendente, composta di dieci esperti, tra cui economisti, docenti universitari e rappresentanti del mondo finanziario, che analizzano lo sviluppo negli ultimi dodici mesi. Fondata a Londra nel 1999, Citywire rappresenta il punto di riferimento a livello internazionale per le notizie e gli approfondimenti dedicati ai professionisti del risparmio gestito.