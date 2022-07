Ciclo idrico integrato dell’acqua: patto tra i Comuni della Valle Camonica

giovedì, 21 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Sul tema del ciclo idrico integrato dell’acqua interviene il sindaco di Darfo Boario Terme (Brescia), Dario Colossi (nella foto), che ha scritto una lettera ad Acque Bresciane ed ATO Brescia.

“Il ciclo idrico integrato dell’acqua (ricerca captazione, qualità, conferimento alle utenze, manutenzione e sistema fognario, depurazione) della città di Darfo Boario Terme – scrive il sindaco – è un qualcosa di medievale, diciamolo. L’emergenza idrica di questa stagione (ma i cambiamenti climatici in generale) hanno solo fatto emergere la punta dell’iceberg di un problema che si trascina da decenni. Non si può affrontare una battaglia con la fionda e le palline di carta e oggi il servizio tecnologico del Comune vanta due eroici operai ed un altrettanto eroico tecnico, ma insufficienti a garantire manutenzioni e soprattutto investimenti strategici in un settore fondamentale come l’acqua. Abbiamo promesso ai cittadini che avremmo messo mano ai problemi e lo facciamo”.

“Per questi motivi – prosegue Colossi – nei giorni scorsi con i miei Assessori abbiamo deciso di dare inizio ad un percorso che possa valutare un progetto di cessione della gestione del sistema idrico integrato del Comune, anche per i relativi investimenti fermi da decenni, ad una società politica (Acque bresciane) individuata da ATO (Ambito territoriale ottimale) di Brescia, come richiesto dalle normative vigenti europee e nazionali. Questo non impedisce di valutare altre proposte ma soprattutto attendere gli sviluppi della vicenda ATO di Vallecamonica che auspichiamo possa portare ad un finale positivo, ma che oggi rimane una battaglia legale dal finale incerto”. “La rete idrica deve essere integrata e collegare Comuni contigui, con principi comprensoriali, per aumentare l’efficienza del ciclo idrico a favore di tutti i Comuni, soprattutto quelli che si trovano in un preciso momento ad essere in difficoltà”, conclude Colossi.