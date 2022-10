Chiusura notturna delle statali 38 e 45 bis per manutenzione gallerie

martedì, 25 ottobre 2022

Grosio (Sondrio)- Chiusura notturna delle statali 38 e 45 bis per manutenzione impianti tecnologici in galleria.

Per consentire i lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici nelle gallerie ‘Valmaggiore Bolladore’ e ‘Mondadizza’, Anas ha previsto limitazioni al transito lungo la statale 38 “dello Stelvio” nel solo orario notturno compreso fra le 22 e le 6 del giorno successivo.

Nel dettaglio, la strada statale 38 “dello Stelvio” sarà chiusa dal km 76,500 (svincolo di Grosio) al km 86,600 (svincolo Le Prese) dalle 22 di mercoledì 26 ottobre alle 6 del giorno successivo nell’ambito dei territori comunali di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio.

Durante la chiusura il traffico da Sondrio in direzione Bormio sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Grosio/Grosotto (km 76,400) con prosecuzione sulla provinciale 27 e rientro in statale allo svincolo di Le Prese (km 86,600). Percorso inverso per la circolazione diretta a Sondrio.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA LUNGO LA STATALE 45 TER “GARDESANA OCCIDENTALE”

Tra le 22 di questa notte – 25 ottobre – e le 6 di domani, Anas ha pianificato la manutenzione degli impianti tecnologici a servizio delle gallerie ‘La Guarda’ e ‘Monte Castello’, sulla statale 45 Ter “Gardesana Occidentale”, che sarà eseguita con la chiusura temporanea al traffico dei tunnel interessati dai lavori.

Per i veicoli diretti in Valsabbia il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo di Villanuova con proseguimento sulle provinciali 116 e IV. Per il traffico in direzione Brescia è istituita invece l’uscita obbligatoria allo svincolo di Roè Volciano (località Tormini) con proseguimento sulle provinciali 116 e IV. I veicoli provenienti da Trento saranno infine indirizzati in uscita allo svincolo di Vobarno con proseguimento sulla provinciale IV (località Collio).