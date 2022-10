CFD trading: Trade.com, asset da monitorare e strategie più gettonate del momento

venerdì, 7 ottobre 2022

I mercati finanziari continuano ad essere caratterizzati da una profonda incertezza: fino a questo momento, infatti, protagonista indiscussa sulle varie piazze di scambio è la volatilità, che non ha risparmiato i corsi di nessuna classe di investimento. Negli ultimi tempi persino le materie prime sono state interessate da una forte erraticità dei prezzi, sulla falsa riga degli altri comparti già fortemente messi sotto pressione. Per questo motivo tra i risparmiatori retail si nota una certa persistenza nell’implementazione di strategie che hanno target temporali molto brevi, per limitare la durata dell’esposizione in posizione, e che puntano ad estrarre valore tanto dal deprezzamento di un asset quanto dall’incremento del valore dello stesso.

Trade.com rappresenta attualmente uno degli intermediari di riferimento per gli investitori, in quanto grazie al suo modello operativo, incentrato sulla compravendita di CFD, permette di negoziare la quasi totalità degli asset finanziari a condizioni estremamente vantaggiose.

Naturalmente è molto importante capire bene come funziona Trade.com per sfruttare appieno tutte le funzionalità del suo tool di investimento. Difatti se i Contratti per Differenza e il loro meccanismo di replica sintetica permettono di eseguire le strategie più gettonate del momento, ovvero quelle orientate alla speculazione, la modalità Direct Market Access consente di strutturare un’allocazione di portafoglio, seguendo una filosofia buy and hold. In sostanza i CFD con la possibilità di servirsi dello short selling e della leva finanziaria sono essenziali per attuare un trading di breve termine, mentre il canale DMA è il più idoneo per immobilizzare il capitale, senza che siano addebitati costi per i rollover relativi a posizioni overnight.

Prima di valutarne le caratteristiche tecniche, è opportuno rassicurare gli investitori sull’affidabilità e la trasparenza di Trade.com: chi opera con il tool della compagnia, infatti, può contare su tutte le forme di tutela dei depositi previste dalla normativa vigente, non a caso il broker è autorizzato ad erogare servizi di intermediazione dalla CySEC in area Esma e dalla britannica FCA.

Le piattaforme di investimento di Trade.com

La procedura di sottoscrizione di un account con Trade.com è molto veloce ed eseguibile da remoto: nello specifico, un apposito form sul sito istituzionale consente di registrare i dati personali e trasmettere i documenti di identità, dopodiché con un versamento iniziale di 100 Euro si può procedere con l’attivazione del rapporto.

Le piattaforme del broker sono disponibili sia in versione desktop sia su App per dispositivi mobili: gli utenti che optano per la versione desktop, oltre al TOL web based, possono utilizzare MetaTrader e TradingView, software di analisi altamente personalizzali e in grado di interfacciarsi con plugin ed expert advisor.

Trade.com: asset negoziabili e Thematic Portfolios

Il trading tool di Trade.com, nelle modalità di negoziazione introdotte in precedenza, dà l’accesso a più di 2300 asset suddivisi tra azioni, indici, materie prime, coin digitali e naturalmente le coppie di valute sul foreign exchange market.

Inoltre, fra le grandi novità introdotte recentemente, si possono annoverare i Thematic Portfolios, prodotti che investono, come si evince dal nome, in insiemi tematici di sottostanti, per offrire agli utenti uno strumento di diversificazione a costi particolarmente vantaggiosi: sono disponibili portfolios su titoli ad alto dividendo, sull’energia pulita, sulla robotica e intelligenza Artificiale e su altri sottostanti, appartenenti a nicchie di sicuro interesse per gli anni a venire.

Il servizio di Asset Management di Trade.com

Accanto ai Thematic Portfolios, rimanendo nell’ambito della diversificazione, Trade.com mette a disposizione dei propri utenti un servizio di Asset Management, attraverso cui gli investitori hanno la facoltà di affidare i risparmi a professionisti del settore che si occupano di allocare le risorse, selezionando gli asset, i fondi con le migliori metriche e i portfolios, liberando il sottoscrittore dall’incombenza di dover seguire in prima persona tutte le fasi della pianificazione finanziaria.

Ovviamente gli utenti potranno monitorare costantemente la situazione dell’asset allocation, mediante la consultazione di dettagliati report periodici.

++Fonte Esterna++