Cervo incanta i turisti sulla pista Valbione a Ponte di Legno

giovedì, 29 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Un cervo spunta dalla pineta e si ferma sulla pista Valbione a Ponte di Legno (Brescia) ad osservare sciatori e turisti.

E’ quanto accaduto poco dopo le 8 nella località turistica dell’Alta Valle Camonica (VIDEO sotto): gli impianti di risalita avevano appena aperto e gli appassionati di sci erano in attesa di salire in quota, chi con la seggiovia Valbione chi con cabinovia Ponte di Legno-Tonale, quando all’improvviso è sbucato il cervo e si è piazzato sulla pista Valbione nera.

VIDEO



Prima ha osservato la zona di partenza degli impianti, poi all’arrivo di uno sciatore ha iniziato a correre verso l’alto ed ha fatto perdere le tracce.

Durante la stagione invernale in Alta Valle Camonica è facile imbattersi in cervi, che attraversano la statale 42 del Tonale o nella zona di Pezzo, mentre per gli sciatori quella di questa mattina è stata una novità.

di Chiara Panzeri

