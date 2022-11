Cene aziendali e natalizie al Rizzi Aquacharme di Boario: le proposte

lunedì, 7 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Piatti tipici e ricchi menù preparati al Rizzi Aquacharme di Boario (Brescia) dallo chef Luca Cosci e dal suo staff per le cene aziendali e natalizie. Le settimane che ci portano alle festività di fine anno sono legate a importanti momenti per aziende, gruppi, associazioni, che intendono ritrovarsi per festeggiare.

Il Rizzi Aquacharme di Boario (Brescia), uno dei locali di maggior richiamo e che può accogliere più di 200 persone propone in esclusiva e per questo periodo offre un’ampia scelta con tre menù speciali e piatti anche a base di prelibatezze della Valle Camonica per cene aziendali e natalizie. La delizie della cucina saranno preparate dallo chef Luca Cosci e la sua brigata, grande attenzione prestata all’allestimento delle due sale e del servizio curato nei dettagli.

Info: tel. 0364 531617; email: prenotazioni@rizziaquacharme.it