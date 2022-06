Cavalese: “Diventare cittadino digitale”, la terza edizione

martedì, 14 giugno 2022

Cavalese – Prende oggi il via il corso di alfabetizzazione informatica, previsto nell’ambito del progetto “Diventare cittadino digitale”, nel comune di Cavalese.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, parte contestualmente anche nei comuni di Chianciano Terme, Occhieppo Superiore e Soveria Mannelli.

Dopo l’interesse riscosso dalle precedenti edizioni, si è dunque riconfermato il successo dell’iniziativa, che anche questa volta ha fatto registrare l’adesione entusiasta delle comunità coinvolte (con circa un centinaio di iscritti complessivamente), nonché diverse richieste di partecipazione perfino da parte di novantenni desiderosi d’imparare.

Sono state 22 le adesioni di anziani fiemmesi raccolte dai Carabinieri di Cavalese. Frutto di un accordo fra Leonardo, Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il progetto mira a ridurre il digital divide anagrafico nel nostro Paese, rivolgendosi agli ultrasessantacinquenni residenti in centri sotto gli 8.000 abitanti.

In questo ambito sono state messe a disposizione le competenze di un team di formatori della funzione IT, della struttura organizzativa Digital Engineering e dell’unità TD&TS, che ricoprono il ruolo di docenti in aula per introdurre gli allievi a una concreta “cittadinanza digitale” ed istruirli all’impiego di dispositivi di uso comune sempre più importanti come il pc, lo smartphone o il tablet. Oltre a curare le lezioni, Leonardo ha anche provveduto alla strumentazione informatica necessaria al loro svolgimento.

L’Arma dei Carabinieri, a sua volta, dopo aver promosso l’iniziativa fra la popolazione, ha messo a disposizione le proprie caserme situate nei cinque Comuni interessati, tra cui quello Fiemmese, offrendo le aule e tutto il supporto richiesto.

I corsi saranno un’esperienza d’uso: con l’assistenza del docente, i partecipanti impareranno mettendo immediatamente in pratica ciò su cui vengono addestrati. Suddivisi in due classi, composte in base al livello di conoscenza del mondo digitale, seguiranno un percorso di sei ore complessive di formazione, articolate in tre giornate.

Espressamente rivolta agli anziani, l’iniziativa si pone un obiettivo ben preciso: semplificare la loro vita e il loro rapporto con i servizi sociali e la pubblica amministrazione. Fra i principali argomenti oggetto d’insegnamento vi saranno, infatti, l’utilizzo di Internet e della posta elettronica, l’attivazione dello SPID, l’accesso ai servizi web di banche e INPS e il pagamento on line delle bollette. L’infarinatura informatica che verrà data, sarà anche un valido strumento di prevenzione per non incappare nelle truffe on line che vedono spesso come vittime persone anziane, fenomeno -quest’ultimo- sempre più frequente e insidioso e per difendersi dal quale i Carabinieri di Cavalese coglieranno l’occasione di salire in cattedra e fornire utili consigli.