Castello Tesino: in congedo dopo 33 anni di comando il Luogotenente Fabris

sabato, 24 dicembre 2022

Castello Tesino (Trento) – In congedo dopo 33 anni di comando alla Stazione carabinieri di Castello Tesino (Trento). Itre sindaci del Tesino, Graziella Menato, Oscar Nervo e Leonardo Ceccato hanno voluto rendere omaggio al Luogotenente Carica Speciale Franco Fabris, comandante della stazione di Castello Tesino sin dal lontano 1989. Durante l’incontro svoltosi all’interno della sala del consiglio comunale di Castello Tesino è stata elogiata la figura del sottoufficiale in termini di presenza costante sul territorio e vicinanza al cittadino con particolare attenzione alle fasce deboli quali gli anziani e le donne.

Al termine è stata consegnata da parte dei sindaci al Luogotenente anche una targa come riconoscimento e gratitudine per il grande lavoro svolto in tutti questi anni. Il comandante di stazione di Castello Tesino era stato anche ricevuto ai primi di dicembre dal Generale di Brigata Roberto Riccardi, comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige per il saluto di commiato unitamente ad altri sottoufficiali.